Сегодня США сдают Украину, а завтра - Тайвань

Бурным и неприятным источником этих геополитических тезисов является бывший президент Трамп и верная ему консервативная часть республиканской партии-МАГА.

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ВСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter / Олексій Резніков, ua.depositphotos.com

И в том, и в другом случае, логика американских консервативных изоляционистов одинакова проста, без сложностей современного мира. Во-первых, Тайвань и Украина находятся в тысячи километров от границ США и от них не зависит безопасность США. Во-вторых, Тайвань- часть Китая, поэтому рано или поздно Тайвань попадет в руки Пекина, а США проиграют очередную войну, особенно. Китаю. Тоже самое про Украину — это зона влияния России, а не США или Европы, поэтому у путинской России, в конце концов, всегда будет больше сил захватить Украину, чем у США - защитить Украину.

Бурным и неприятным источником этих геополитических тезисов является бывший президент Трамп и верная ему консервативная часть республиканской партии-МАГА.

Трамп не случайно лихо обещает отдать России Украину "за три дня". То, что не сумел сделать Путин с Украиной силой "за три дня" Трамп надеется сделать за счет интересов Украины и Европы за очень короткий срок. То, что не сумел сделать Путин свой ультиматумом зимой в 2021 году с требованием к Западу покинуть Украину и откатится за рубежи 1996 год, сможет сделать Трамп, превратив НАТО в недееспособную и слабую организацию.

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Трамп почти не скрывает, что его "антиукраинство" держится не только на ненависти Путина к Украине, но и желании "заработать" на поражении Украины. Его недавнее предложение обменять природные ресурсы Украины в обмен на американский ленд-лиз говорит о том, Трамп заинтересован не в победе, а поражении Украины. Ибо договориться с Путиным о разделе украинских полезных ископаемых Трампу будет проще, чем добиться от сражающейся Украины.

Если Трампу удастся "скормить" России, ослабленную войной и предательством, Украину, то тот же фокус он повторит с Тайванем, передав без сопротивления остров Китаю.

Такими решениями наивный Трамп надеется быстро помириться с Китаем и Россией - сделать мир счастливым, а себя лауреатом Нобелевской премии мира. Это иллюзия- с этой минуты, как только Россия "получит" Украину, а Китай - Тайвань, глобальный Альянс Россия-Китай начнет передел мира в свою пользу, а для США наступит кошмарная жизнь.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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