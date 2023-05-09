Сегодня - наконец последний день СССР

С сегодняшнего дня этот миф перестал объединять кого-либо за пределами России.

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Путин во время парада / Скриншот YouTube

Сейчас мы еще не можем до конца оценить символической глубины этого 9 мая.

И она (символика) заключается не только в том, что "могучая" Российская империя вынуждена просить президентов стран, которые являются главным источником гастарбайтеров, приехать в Москву, чтобы Украина не обстреливала Красную площадь.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва, сообщает Uifuture.org. видео дня

И даже не в том, что Путину нечего сказать ни россиянам, ни миру. Что бы он ни сказал - будет смешным и вторичным.

Это 9 мая - конец последнего мифа СССР, мифа о великой общей победе советского народа. Именно 9.05.2023 этот миф умер. Он умирал долго. Но даже после того, как Путин признал вассалитет Китая во время визита Си в Москву, этот миф был еще жив. А вот сегодня он умер.

Почему именно сегодня? Потому что с сегодняшнего дня этот миф перестал объединять кого-либо за пределами России. Конечно, некоторое время мы еще будем видеть агонию этого мифа. Но новая дата Дня Победы уже не будет 9.05 никогда.

Если коротко подытожить - сегодня, именно сегодня, последний день СССР. К сожалению не путинской России. Но это тоже не за горами.

И напоследок. Когда я читал о визитах центральноазиатских лидеров в Москву, то подумал: злобный карлик никогда не сможет им простить этого унижения (кошмарный сон роспатриота - узбек (киргиз, казах, армянин) спас Москву. А потом я понял: карлик может только злиться. Он ничего им не сможет сделать. Вообще ничего. Поэтому он будет подобострастным и испуганно-униженным.

У меня есть теория: Путин больше всего в этой жизни боится унижения. Надеюсь, это 9 мая немного укоротит ему век. Психосоматику никто не отменял.

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