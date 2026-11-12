Сделка Трампа с Путиным оказалась под угрозой: Невзлин назвал причину

Предприниматель объясняет, почему лицензия OFAC не уберегла американские порты от рисков и где еще может оказаться юридически токсичное топливо из РФ.

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Невзлин о сделке Трампа и Путина и танкерах с российской нефтью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Российско-израильский предприниматель Леонид Невзлин обращает внимание на то, что ни один из трех танкеров с российским дизельным топливом так и не дошел до США - все они изменили маршрут. Автор объясняет, почему американские компании не решились принять топливо, несмотря на лицензию OFAC, чем грозит портам позиция губернатора Нью-Джерси и почему соглашение Трампа с Путиным пока рано считать окончательно сорванным. Публикуем его размышления.

Ни один из танкеров с российским дизельным топливом не добрался до США, все три изменили маршрут. Один из них - Agioi Fanendes, с 300 тыс. баррелей топлива, развернулся примерно в 640 км от американского побережья, сообщает Bloomberg.

Трамп обещал по договоренности с Путиным импортировать 1,8 млн тонн российского дизельного топлива, рассчитывая, что это приведет к снижению цен на топливо. Однако сделка вызвала критику в Украине и Европе, а также непосредственно в США. Теперь всё идёт к тому, что либо соглашение окажется фикцией, либо будет реализовано обходными путями.

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Лицензия OFAC № 135 от 9 октября разрешает предусмотренные ею операции с российским дизельным топливом, в частности импорт в США, до 00:01 по восточному летнему времени США 7 апреля 2027 года, но закон "Ending Importation of Russian Oil Act" 2022 года содержит собственный запрет и специальную процедуру его отмены.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила порты и терминалы о возможной ответственности за прием российского топлива, утверждая, что лицензия не отменяет закон Конгресса.

В результате возникает неопределенность, которая чревата юридическими и репутационными рисками для американских компаний, которые будут иметь дело с российским дизельным топливом. Желающих рисковать ради угодия Трампу не нашлось.

В то же время считать всю договоренность окончательно сорванной преждевременно. Она изначально касалась американского и мирового рынков, то есть поступление топлива на мировой рынок за пределами США тоже ещё может состояться. Однако не факт, что и на мировом рынке найдутся желающие рисковать. Разве что будет найдена очередная "серая" схема обхода. Или администрация Трампа найдет еще одну сторону для своей сделки.

Разгрузка танкеров с юридически "токсичным" российским дизельным топливом где-либо за пределами российских портов в любом случае будет иметь ценность для Москвы, даже если это будет сделано не в США. Поэтому важно будет следить за дальнейшим и окончательным маршрутом всех трех танкеров.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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