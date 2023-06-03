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Сценарий начала Второй гражданской войны в России

Игорь Эйдман
3 июня 2023, 08:20
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Вполне возможный сценарий дальнейшего развития событий: кадыровцы и пригожинцы устраивают стрелку, переходящую в перестрелку.
Владимир Путин, распад России, Евгений Пригожин
Противостояние Пригожина и администрации Путина могут привести к конфликту в РФ, считает Эйдман /коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

Может ли агрессия России против Украины дать старт новой русской смуте, гражданской войне? Да запросто. Предпосылки уже налицо.

Только один из возможных вариантов такого развития событий.

Запрет упоминать Пригожина на ТВ, ответная активизация его политической кампании, включая тур по регионам России, наезд на него высокопоставленных кадыровцев (Делимханова и Даудова) - звенья одной цепи, способной привести к серьёзному внутрироссийскому конфликту. Это часть противостояния Пригожина и Администрации президента, которая решила подрезать крылья всё более популярному среди ядерного путинского электората непредсказуемому авантюристу. Пригожина аппаратно душат, а он отыгрывается в информационном пространстве.

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Именно поэтому АП в лице, по видимому, Кириенко привлекла к кампании против Пригожина Кадырова и его абреков, чтобы они вербально опустили кровавого повара в глазах потенциальных сторонников.

Пригожин ответил крайне жёстоко через предводителя своей банды Уткина (Вагнера), который наехал на кадыровцев, напомнив, что воевал с ними в двух Чеченских войнах, и выразив готовность прибыть на стрелку, забитую Пригожину. Неправда ли, напоминает разборки 90-х: питерская и чеченская банда забивают стрелку, потом кто-то из них на нервах может нажать на курок и начнётся тотальное смертоубийство.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Вполне возможный сценарий дальнейшего развития событий: кадыровцы и пригожинцы устраивают стрелку, переходящую в перестрелку. Потом начинается полномастштабное столкновение между ЧВК Вагнера и кадыровским "Ахмадом". Российское министерство обороны, ненавидящее Пригожина, вмешивается на стороне кадыровцев. Но посланные против Вагнера части из националистических античеченских соображений, распространённых в армии и спецслужбах, переходят на сторону Пригожина.

Вот тебе, батюшка, и Ю‌р‌ь‌е‌в‌ ‌д‌е‌н‌ь‌ (зачёркнуто) новая Гражданская война.

Источник

война в Украине Игорь Эйдман
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