Сценарий на 2024-2025: чего ждать украинцам?

На днях у меня спрашивали какой я вижу сценарий на 2024-2025:
1. Если 2023 был для общества годом надежды, то 2024 станет годом разочарований.
2. РФ чувствует нашу экономическую слабость, неорганизованность, раздробленность и именно поэтому будет использовать этот год чтобы нас сломать.
3. Наш ВПК хоть и будет развиваться, но очень медленными темпами и недостаточно для того чтобы обеспечить потребности армии
4. К сожалению, нынешнее правительство знает только как мобилизовать людей, но не знает как мобилизовать экономику.
5. В нынешней ситуации, нашему государству необходим экономический лидер, но к сожалению, предпосылок для его появления нет вообще. И общественного запроса на такого лидера нет.
6. Именно поэтому, мы и дальше будем зависеть от потоков западной помощи. А ситуация на поле боя будет зависит от своевременности и достаточности этой помощи.
7. Вполне вероятно, что в 2024 мы потеряем больше территорий чем в 2023. Масштабы потерь будут зависеть от поддержки союзников.
8. Сейчас Украина находится в таком состоянии, что мы не можем диктовать условия мира. А РФ сейчас наоборот чувствует, что может диктовать условия с позиции силы, а это для нас неприемлемо.
9. Если будет достаточный уровень помощи, то в лучшем случае можно ожидать "заморозку". Без помощи - наши перспективы гораздо более печальные.
10. Трамп - темная лошадка, которая может либо спасти, либо уничтожить нашу страну.
Сразу говорю, что это не прогноз, а лишь мои мысли, которые я просто обнародовал.