Сценарий на 2024-2025: чего ждать украинцам?

В нынешней ситуации, нашему государству необходим экономический лидер, но к сожалению, предпосылок для его появления нет вообще.

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Вероятно, что в 2024 мы потеряем больше территорий чем в 2023 / коллаж Главред, фото УНИАН

На днях у меня спрашивали какой я вижу сценарий на 2024-2025:

1. Если 2023 был для общества годом надежды, то 2024 станет годом разочарований.

2. РФ чувствует нашу экономическую слабость, неорганизованность, раздробленность и именно поэтому будет использовать этот год чтобы нас сломать.

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3. Наш ВПК хоть и будет развиваться, но очень медленными темпами и недостаточно для того чтобы обеспечить потребности армии

4. К сожалению, нынешнее правительство знает только как мобилизовать людей, но не знает как мобилизовать экономику.

5. В нынешней ситуации, нашему государству необходим экономический лидер, но к сожалению, предпосылок для его появления нет вообще. И общественного запроса на такого лидера нет.

6. Именно поэтому, мы и дальше будем зависеть от потоков западной помощи. А ситуация на поле боя будет зависит от своевременности и достаточности этой помощи.

7. Вполне вероятно, что в 2024 мы потеряем больше территорий чем в 2023. Масштабы потерь будут зависеть от поддержки союзников.

8. Сейчас Украина находится в таком состоянии, что мы не можем диктовать условия мира. А РФ сейчас наоборот чувствует, что может диктовать условия с позиции силы, а это для нас неприемлемо.

9. Если будет достаточный уровень помощи, то в лучшем случае можно ожидать "заморозку". Без помощи - наши перспективы гораздо более печальные.

10. Трамп - темная лошадка, которая может либо спасти, либо уничтожить нашу страну.

Сразу говорю, что это не прогноз, а лишь мои мысли, которые я просто обнародовал.

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