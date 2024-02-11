УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сценарий на 2024-2025: чего ждать украинцам?

Павел Вернивский
11 февраля 2024, 06:51
В нынешней ситуации, нашему государству необходим экономический лидер, но к сожалению, предпосылок для его появления нет вообще.
Сценарий на 2024-2025: чего ждать украинцам?
Вероятно, что в 2024 мы потеряем больше территорий чем в 2023 / коллаж Главред, фото УНИАН

На днях у меня спрашивали какой я вижу сценарий на 2024-2025:

1. Если 2023 был для общества годом надежды, то 2024 станет годом разочарований.

2. РФ чувствует нашу экономическую слабость, неорганизованность, раздробленность и именно поэтому будет использовать этот год чтобы нас сломать.

видео дня

3. Наш ВПК хоть и будет развиваться, но очень медленными темпами и недостаточно для того чтобы обеспечить потребности армии

4. К сожалению, нынешнее правительство знает только как мобилизовать людей, но не знает как мобилизовать экономику.

5. В нынешней ситуации, нашему государству необходим экономический лидер, но к сожалению, предпосылок для его появления нет вообще. И общественного запроса на такого лидера нет.

6. Именно поэтому, мы и дальше будем зависеть от потоков западной помощи. А ситуация на поле боя будет зависит от своевременности и достаточности этой помощи.

7. Вполне вероятно, что в 2024 мы потеряем больше территорий чем в 2023. Масштабы потерь будут зависеть от поддержки союзников.

8. Сейчас Украина находится в таком состоянии, что мы не можем диктовать условия мира. А РФ сейчас наоборот чувствует, что может диктовать условия с позиции силы, а это для нас неприемлемо.

9. Если будет достаточный уровень помощи, то в лучшем случае можно ожидать "заморозку". Без помощи - наши перспективы гораздо более печальные.

10. Трамп - темная лошадка, которая может либо спасти, либо уничтожить нашу страну.

Сразу говорю, что это не прогноз, а лишь мои мысли, которые я просто обнародовал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Павел Вернивский
Реклама

Главное за день

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил новое военное руководство

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил новое военное руководство

20:04 Украина
Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

19:54 Украина
Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

19:39 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

07:55

"Поля усеяны техникой и телами": командир раскрыл риск захвата Авдеевки оккупантами

07:05

Загадка на скорость: только единицы найдут неправильную букву за 5 секунд

06:51

Сценарий на 2024-2025: чего ждать украинцам?мнение

04:45

Холодильник всегда будет чистым без мытья: секрет, о котором знают единицы

03:05

Не приходят смс на телефон: что делать, если не приходит код подтверждения

Европа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - ЖирновЕвропа восприняла интервью Путина Карлсону как сигнал о нападении - Жирнов
02:20

Зачем ставить соду в духовку: мало кто догадывается об этой простой хитрости

01:37

Головоломка на внимательность: нужно найти швейную машинку за 8 секунд

01:00

Всех сводят с ума: астрологи назвали самые привлекательные знаки зодиака

10 февраля, суббота
23:59

Теряют 70% солдат в "мясных штурмах": в ВСУ рассказали о боях на левобережье Днепра

Реклама
23:17

Кейт Миддлтон впервые покинула Виндзорский замок после операции

23:07

"Открыл истинное лицо": политолог раскрыл пользу от интервью Путина для Украины

23:06

Тяжелая форма: дочь Скрябина рассказала о болезни, которую лечили за границей

22:49

К чему может привести большая волна мобилизации: экономист дал четкий ответ

22:06

"Я прошу прощения": президент Венгрии ушла в отставку на фоне громкого скандала

21:46

Оккупанты давят на ВСУ: в Генштабе рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

20:51

Будет бедность и постоянные скандалы: что нельзя делать 11 февраля

20:47

Невероятно вкусный салат из СССР: рецепт, который давно все забылиВидео

20:04

"Люди, которых хорошо знают в армии": Зеленский представил новое военное руководство

19:54

Оказались в заложниках огня: в Харькове погибла вся семья прокурора

19:43

"Сравняет Украину с землей": в МИД Польши шокировали намерениями Путина в случае победы

Реклама
19:39

Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

19:20

В Минобороны заработает электронный журнал: для чего его будут использовать

19:10

Применении по Украине гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон"мнение

19:04

Лунный календарь на 11 февраля: почему это самое неподходящее время для брака

18:54

"Много лжи": Шольц на встрече с Байденом высмеял "бессмысленное" интервью Путина

18:23

Часть пенсионеров получит 1 тысячу гривен надбавки в марте: кому повезет

18:10

Такие драники без картошки разметают за 1 секунду: шикарный рецептВидео

18:04

"Никто не верит ему на слово" : Путин в интервью анонсировал войну с НАТО?

17:56

РФ перебрасывает резервы на штурм: враг нацелился на крупный город на востоке

17:23

Задержка помощи Украине - "преступное бездействие": Байден жестко раскритиковал Конгресс

16:53

"Дети убиты из-за безумия РФ": Зеленский отреагировал на удар по Харькову

16:52

Клопотенко показал правильный рецепт, как приготовить пиццу в домашних условиях

16:40

"2 часа бодяги": полковник КГБ назвал скрытые мотивы интервью Путина

15:58

Ресурсов – на два месяца: в Раде сделали тревожное заявление насчет помощи США

15:57

Ни одного поста в соцсетях: пока РФ убивает украинцев, Димопулос наслаждается семинарами россиянина

15:10

Нужно за 6 секунд найти потерянный предмет: оптическая иллюзия для самых сообразительных

15:04

Взорвали бункер управления РЛС: разведка Британии о деталях удара по Бельбеку

15:01

Мать известной певицы попала в тюрьмуВидео

14:33

Вкуснятина невероятная: рецепт быстрой закуски из 2 ингредиентовВидео

14:12

Обострение боев за Авдеевку: бригадный генерал раскрыл цели оккупантов РФ

Реклама
13:57

Мать прижимала детей к груди: подробности гибели семьи в Харькове из-за атаки РФФото

13:31

Кацурина и Дантес сообщили о пополнении в семе

13:21

Если Украина проиграет войне, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ

13:08

"Мы услышали последние крики": в Харькове от атаки РФ погибла пожилая пара с инвалидностью

13:05

"Хватит до середины весны": появился тревожный прогноз по ситуации на фронтеВидео

12:34

Немецкие генералы тайно посетили Киев в день отставки Залужного - Bild

12:31

Кошки, которые гуляют сами по себе: рецензия на фильм "Элла и черный ягуар"

12:15

Оккупанты расстреляли пленных украинских военных возле Бахмута

11:45

Мощный удар ВСУ на юге: у россиян крупные потери, названы направления

11:34

"Авдеевка скоро может пасть": эксперт сказал, кто виноват в сложной ситуации на фронте

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять