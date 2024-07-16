Сценарий Крыма против стран Балтии: пойдет ли НАТО ва-банк

НАТО усиливается в восточной Европе, но с приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация станет непредсказуемой.

https://opinions.glavred.info/scenariy-krimu-proti-krajini-baltiji-chi-pide-nato-va-bank-10580780.html Ссылка скопирована

GPS-атаки режима Путина из Калининграда на Польшу и Германию уже могут стать поводом для запуска 5-й статьи НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В итоговой декларации НАТО, которая была принята после саммита в Вашингтоне, есть очень интересный пункт. Это пункт №13, в котором говорится, что гибридные операции против союзников по Альянсу могут достичь уровня вооруженного нападения, и такая потенциальная ситуация способна привести к запуску 5-й статьи коллективного блока безопасности Запада.

Тринадцатый пункт представляет большой интерес. Потому что мы неоднократно обсуждали с коллегами, как может поступить НАТО, если, например, Россия начнет определенную операцию против одной из стран Балтии. Интерес заключается в том, как это может выглядеть. Думаю, все может произойти так же, как и с Крымом, где россияне провели классическую гибридную операцию. Сначала была проведена идеологическая подготовка общественного мнения, а потом на полуострове появились "зеленые человечки", которые пытались разграничить себя с Россией и блокировали украинские военные части. И тогда фактически нельзя было доказать, что это именно Россия совершила вооруженное нападение.

Очень хорошо, что в НАТО решили учесть эти горькие практики в рамках своего саммита. Также интересно, о каких именно гибридных атаках говорится в декларации. Потому что, например, в этом году с территории Калининградской области неоднократно осуществлялись GPS-атаки против Польши и Германии. Это серьезная угроза для национальной безопасности, которая тоже могла бы подпадать под действие 5-й статьи Альянса.

видео дня

Я придерживаюсь точки зрения, согласно которой НАТО за 75 лет своего существования еще ни разу не использовало на практике 5-ю статью. Можно вспомнить о ее запуске во времена сентябрьских терактов в США 2001 года, когда некоторые страны приняли решение об отправке своих войск. Но это, откровенно говоря, не было коллективным решением Альянса. И как будут развиваться события в случае сегодняшних угроз, сказать мне трудно.

В НАТО уже прекрасно понимают, что практическая угроза со стороны России для отдельных стран все-таки существует. И итоговая декларация саммита это подчеркивает. Хорошо, что в организации это зафиксировали. Я убежден, что следующим шагом станет появление такой позиции в виде определенного документа сначала для внутреннего пользования, а затем на практике. Но не думаю, что документ появится быстро, потому что в Альянсе очень много бюрократических процедур. К сожалению, НАТО уже 75 лет так и работает. Все решения Альянс принимает медленно, а такие операции, как в Ираке, на Балканах или на Ближнем Востоке, были, скорее, операциями не блока, а отдельных стран, которые входят в НАТО.

В рамках усиления НАТО США также планируют размещение дальнобойных ракет Tomahawk, SM-6 и гиперзвукового оружия в Германии. Это хорошая инициатива от демократов на фоне российской угрозы, которая распространяется в Европе. Россия уже плюется, но ей не нравилось и расширение НАТО на восток, а в итоге пришлось молча проглотить евроатлантическую интеграцию Швеции и Финляндии.

Однако в ситуации, когда не понятно, сможет ли Байден продолжить президентскую кампании и одержать победу, говорить о такой идее рано. Я бы не спешил делать выводы, потому что мы не знаем, как будет вести себя новый президент Штатов, которым может стать республиканец. Если даже вместо Байдена будет Харрис и она, условно говоря, победит на выборах, то сложно представить, какие она будет принимать решения. США - классическая демократия, но там многое зависит именно от подписи главы Овального кабинета.

Можно лишь констатировать, что НАТО действительно усиливает свои позиции на границах восточной Европы. Госдеп США сообщал, что специальные войска есть даже в Польше. Также размещена дополнительная система ПВО для отражения крылатых и баллистических ракет.

Усиление продолжается, но как будут действовать Штаты в отношении Европы в случае прихода к власти Трампа, прогнозировать очень сложно.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Валерий Клочок, политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред