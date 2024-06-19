Сблизить позиции Запада и Глобального Юга мы не смогли

По итогу, большая часть тех, кто нас поддержали до, во время и после саммита - это наши западные партнёры + некоторые из их союзников.

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Саммит мира / Facebook/zelenskyy.official

Ну что, саммит мира прошел предсказуемо.

Количественно, это успех. 92 делегации. 57 глав государств и правительств, и министров. Из стран "Глобального Юга" лучше всего на хорошем уровне были представлены Латинская Америка и Ближний Восток. Приехали президенты Чили, Аргентины, Уругвая, Эквадора, Доминиканской республики, Коста-Рики и Гватемалы. Почти доехал президент Колумбии. Даже Бразилия направила посла, хотя думали, что её вообще не будет. Из Ближнего Востока были главы МИД, в том числе Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар.

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Качественно, это неудача. Сблизить позиции Запада и не-Запада мы не смогли. Убедить не-Запад поддержать нашу "формулу мира" как основу будущих переговоров мы не смогли. Изменить их восприятие нашей войны как прокси-конфликта между США и РФ нам тоже не удалось, как и заручиться их поддержкой против России.

По итогу, большая часть тех, кто нас поддержали до, во время и после саммита - это наши западные партнёры + некоторые из их союзников. Почти весь "Глобальный юг" остался на своих позициях, которые сводятся к уже известным нам тезисам:

1. Украина и РФ не победят друг друга военным путем.

2. "Формула мира" Украины нереалистичная и утопичная на данном этапе.

3. Обсуждать переговоры надо с участием РФ.

4. Война в Украине - часть прокси-противостояния РФ и США, а в более глобальном смысле - борьба между "старым западным миропорядком" и "новым не-западным миропорядком".

5. Чтобы обсуждать мир, нужно положить на стол переговоров все возможные мирные инициативы и идеи, в том числе звучавшие от не-западных государств: Турции, Бразилии, КНР, ЮАР, Индонезии.

Я не вижу сейчас возможности нам изменить это восприятие, по крайней мере без колоссальной военной победы и острого кризиса внутри РФ, которые создадут впечатление быстрого краха России. Но даже в таком случае перебить, например, "пост-колониальные" антизападные сентименты всё равно не удастся. Большая часть стран "Глобального Юга" желают ликвидации "западного миропорядка" и установления новых правил игры, в формировании которых они будут участвовать наравне с Западом.

В нынешних условиях, второй саммит мира, если он пройдет в ближайшие месяцы, будет выглядеть как попытка затянуть нас на переговоры с участием РФ и без "формулы мира", на более компромиссной основе, которая будет предусматривать уступки с двух сторон. Будут ли к этому готовы Украина и РФ? Вопрос открыт, и саммит мира в Швейцарии не дал на него однозначный ответ.

Россия продолжает продвигать повышенную планку требований и демонстративно отмахиваться от любых компромиссных формул. Как минимум лето они продолжат это делать, пытаясь создать силовое преимущество в переговорах через давление на фронте и летнее наступление.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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