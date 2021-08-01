Граждане Саудовской Араваии рванули в Украину / Reuters

Граждане Саудовской Аравии и прочих с стран Персидского залива оставили Украине уже не менее 25 млн долларов. А по итогам лета оставят не менее 100 млн долларов. Средние траты за день составляют около 500 долларов на человека.

Впрочем, реальные траты еще выше.

Я общался с владельцем десятков апартаментов, который сказал, что саудиты сделали сезон. Там, где украинцы платят 3500 гривен за номер, с них смело берут 7000. И часто черным налом.

В Карпатах саудиты загрузили 15% номеров гостиниц и не кисло подняли цены.

Это очень интересный феномен, поскольку он показывает, как бы могла процветать Украина, если бы сделала ставку на свободы, а не на дебильное регулирование всего и вся.

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Читайте такжеАрабские туристы массово заполонили украинские курорты: в чем причинаВедь саудиты полетели в Украину из-за того, что страны Европы, да и многие страны мира закрылись из-за ковида. А Украина очень даже свободна в этом плане.

Поэтому либерализация визового режима с Саудовской Аравией привела к тому, что многие рванули дышать сюда.

Дышать в прямом смысле этого слова, потому что летом у них легко может быть 50-60 градусов тепла. Поэтому многие стараются уехать в более прохладные страны.

Тут бы МИДу и прочим ведомствам ковать железо не отходя от кассы. А нашему бизнесу разворачивать промокампании и готовить инфраструктуру.