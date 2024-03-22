Санкции вообще не должны были привести к развалу РФ

Они даже не могли привести к остановке войны, потому что санкции – это ограничение дальнейшей эскалации.

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У российскиой экономики есть запас прочности / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Ключевое отличие рыночной экономики от плановой заключается в том, что это экономика пластичная, резистентная, то есть она приспосабливается к условиям внешней среды и изменяется вслед за изменениями внешней среды. Эволюция экономики происходит в виде структурных реформ, когда экономика попадает в какое-то шоковое состояние (то есть в изменившиеся внешние условия). Российская экономика несколько раз попадала в такие шоковые состояния – в 2014 году, когда РФ частично убрали с глобальных цепочек добавочной стоимости, торговых цепочек, но она еще продолжала присутствовать в значительной их части, и во время полномасштабной войны в 2022 году, когда уже Россию в значительной мере попытались изолировать. И каждый раз в этих состояниях российская экономика реагировала примерно одинаково – структурными изменениями. Она находила равновесие на, скажем так, иной точке динамического балансирования. Ну и, соответственно, эта способность рыночной экономики к видоизменяемости говорит о том, что российская экономика, к сожалению, не развалится никогда. То есть она будет просто приспосабливаться к условиям внешней среды.

Здесь стоит посмотреть на Иран, который при всех тоталитарных формах политической системы является рыночной страной с определенными оговорками. Мы видим, что санкции в отношении Ирана действуют уже примерно 55 лет, и страну, практически как Россию, частично выпилили из глобальной экономической системы. Но несмотря на это, Иран продолжает развиваться – его экономика растет (хоть и не такими темпами, как могла бы расти) и никакого развала или глубокого структурного кризиса не произошло. Как видим, Иран производит баллистические ракеты, разрабатывает ядерное оружие, беспилотники, которые продают в Россию. То есть его промышленность и наука в какой-то мере развиваются.

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Поэтому говоря о России, мы должны сказать, что санкции вообще не должны были привести к какому-то развалу РФ. Они даже не могли привести к остановке войны, потому что санкции – это ограничение дальнейшей эскалации. Как "башмаки" у поезда, который нужно остановить, когда у него не работают тормоза. Санкции – это и есть своеобразные тормозные башмаки, которые западный мир бросает под колеса российской экономики, пытаясь затормозить скорость ее движения.

Но при этом инерция и движение продолжаются, просто замедляется скорость этого движения и, соответственно, ослабляется способность России агрессивную войну против Украины. Тем не менее, несмотря на то, что России в 2022 году пророчили падение на 10-15% ВВП, в результате российская экономика упала на 1,8%, а в 2023 году выросла более на 3,5%. Поэтому в данном случае мы видим, что в 2023 году Россия в значительной мере отыграла экономическое падение 2022 года. Даже по доходам населения, что было ахиллесовой пятой российской экономики. Ведь она частично отыгрывала основные показатели (промышленный рост, рост ВВП), но не реальные располагаемые доходы населения, где Россия никак не могла выйти на показатель 2013 года – даже несмотря на то, что росли реальные зарплаты, реально располагаемые доходы находились ниже отметки 2013 года.

Алексей Кущ, специально для Главреда

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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