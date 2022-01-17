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Санкции против Северного потока-2: почему США пошли на попятную

Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики

17 января 2022, 08:15

Штаты отложили принятие новых санкций, чтобы не нагнетать конфликт с Германией.

Северный поток-2
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против Северного потока-2 / Reuters

В Сенате США не хватило голосов, чтобы принять законопроект, предложенный республиканцами о введении санкций в отношении российского газопровода Северный поток-2.

У Белого дома есть множество уже существующих инструментов и смысл предложенного сенатором-республиканцем Тедом Крузом проекта был в том, чтобы обязать Белый дом наложить санкции на СП-2.

Стоит отметить, что в Сенате и Конгрессе США любой законопроект - это, прежде всего, предмет предварительных договоренностей. Сейчас санкции не проголосованы, очевидно, ввиду активной оппозиции Белого дома к их принятию.

Но то, что законопроект не принят, вовсе не означает, что вместе с этим будут отменены и все предыдущие санкции. Поскольку Германия ведет активный диалог по целому ряду вопросов, в том числе, Северному потоку-2, администрация Белого дома убеждена, что принятие санкций в отношении газопровода навредит этому диалогу.

В свою очередь, она считает, что сейчас куда важнее вести техническую работу по задержке введения СП-2 в експлуатацию и его включению в общий пакет диалога с Россией по вторжению в Украину.

Читайте такжеПочему Россия не станет запускать Северный поток-2 раньше времениК чему приведет этот двусторонний диалог - предсказать тяжело. В принципе, новые санкции против Северного потока для Украины были бы весьма желательными и точно бы задержали введение этого проекта в эксплуатацию как минимум на несколько лет. Однако если их не случилось, это также не означает начала работы газопровода в ближайшее время, поскольку у него все равно остаются серьезные проблемы с сертификацией и регистрацией в Европе и просто взять и запустить его будет непросто.

Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, специально для Главреда

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санкции США Сенат США Северный поток-2 новости Украины и мира
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