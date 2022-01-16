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Санкции, писанные вилами по воде: почему новый пакет санкций США не испугает Россию

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
16 января 2022, 06:28

США и Европа снова решают свои вопросы за счет Украины.

Запад решает свои вопросы за счет Украины
Угроза новых санкций США не заставит Россию менять свои планы относительно Украины / Reuters

Сенат США опубликовал законопроект о пакете санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны на случай, если Путин осуществит вторжение в Украину. Среди высокопоставленных лиц под ограничения могут попасть, в частности, президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИДа РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие.

Однако все это – не действенные методы, способные заставить Россию пересмотреть свои планы в отношении Украины.

Единственным действенным методом было бы что-то вроде ленд-лиза для Украины, который в свое время был для Советского Союза, то есть поставки Украине оружия с возможностью расплатиться за него когда-нибудь потом. Это – единственный способ, который может остановить агрессию Российской Федерации.

А что касается санкций, которыми сейчас США грозят России, то всегда хитрость кроется в формулировках. Например, что понимать под полномасштабным вторжением в Украину? Посол США в России Джон Салливан говорит о продвижении России вглубь территории Украины, а "вглубь" это куда – до Днепра, до Харькова или до Мариуполя? Все это – слишком расплывчатые формулировки, которые никак не гарантируют безопасность Украине.

Если бы было пояснение, что подразумевается под "масштабным вторжением" России, то было бы понятнее, когда и в каком случае будут введены эти санкции. Например, запуск по территории Украины "Искандеров" будет считается полномасштабным вторжением или еще нет?

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Так что все эти угрозы санкциями России вилами по воде писаны. Конечно, радует то, что в США есть люди, которые об этом думают, но гораздо полезнее было бы решить вопрос с Северным потоком-2, по которому де-факто сняли санкции, а также упреждающие санкции.

Понятно, что статус сверхдержавы, который есть у США, предусматривает, что такая держава должна что-то показывать, что якобы идет какая-то деятельность... Однако в итоге все эти угрозы США санкциями можно охарактеризовать так – "может быть, когда-нибудь, да и то не точно".

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Все это никоим образом не решает глобальный вопрос – когда россияне перестанут убивать украинцев. Или Штаты будут вводить санкции, только когда погибнет 10 или 20 тысяч украинцев?

Позиция, которую демонстрируют сейчас США и Европа, "оголяет" Украину, и наша страна предстает как ловушка для Российской Федерации – мол, идите поубивайте украинцев, попробуйте, и посмотрим, что будет. Но Украине ведь от этого не легче…

Проще говоря, США и Европа снова решают свои вопросы за счет Украины.

Россия, увидев этот законопроект, ничего в своих планах и действиях менять не будет. Она уже давно научилась обходить санкции. К тому же, золотовалютные резервы РФ уже около 600 миллиардов долларов, то есть она вполне может выдержать определенный уровень санкций. Санкции против окружения – это хорошо, но это окружение может перепрятать свои деньги в десятках фондов, которые в том числе аффилированы с США. Опять-таки все это хорошо, но не решает главного вопроса – когда Россия перестанет убивать украинцев.

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Если говорить о санкциях против банковского сектора, то дьявол кроятся в деталях. Если удар будет нанесен по основным системным банкам, то это существенно. Для банков, которые ведут международную деятельность, это болезненно. Но вопрос в другом... Если у России есть ЗВР и постоянный приток прибыли от нефти и газа, то в случае санкционного удара по банкам, российское государство эти банки национализирует либо переоформит и переименует их. То есть опять никак не будет решен основной вопрос – вопрос безопасности Украины.

Так что не стоит надеяться, что Россия, взглянув на угрозу этих санкций США, сменит свои планы и станет действовать в отношении Украины иначе.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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