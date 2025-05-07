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Санкции Грэма: как Трамп загоняет Россию в тупик

Андрей Новак
7 мая 2025, 08:05
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Введение жестких санкций США способно поставить российские власти перед дилеммой: либо продолжать войну, либо прекратить платить россиянам пенсии и зарплаты.
Санкции Грэма: как Трамп загоняет Россию в тупик
Жесткие санкции способны привести к отказу властей РФ от социальных выплат россиянам / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп предположил, что может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против РФ. Инициативу новых американских санкций, так называемые санкции Грэма, уже сегодня поддержали более 80 сенаторов, причем поддержка является двухпартийной - как от Республиканской, так и от Демократической партии.

Если эта инициатива будет реализована в тех параметрах, которые сейчас анонсированы, а именно введение "убийственных" пошлин для всех стран и компаний, которые будут покупать российские энергоносители, а также санкции против танкерного флота России (речь идет о более 300 танкеров), это будет очень серьезный удар по российской экономике. В частности, по ее экспортным доходам от продажи энергоносителей - самой большой статье поступлений в бюджет России.

Дефицит бюджета РФ, который уже в первом квартале текущего года побил все рекорды, по новым прогнозам вырастет втрое от запланированного объема на 2025 год. В случае введения жестких санкций дефицит вырастет еще в несколько раз, что поставит российские власти перед дилеммой: либо продолжать войну против Украины, либо прекратить россиянам даже социальные платежи - в частности пенсии и зарплаты. Также придется массово сокращать работников во всех отраслях экономики, кроме военно-промышленного комплекса (ВПК).

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Уже сейчас есть данные за первый квартал, которые показывают, что ВВП России впервые с конца 1990-х - без учета ВПК - снизился на 1,6%. Если санкции США вступят в силу, то, во-первых, еще больше вырастет дефицит федерального бюджета России. Во-вторых, общий ВВП страны (уже с учетом ВПК) также уйдет в минус.

Однако все зависит от даты, с которой эти санкции начнут действовать. С этого момента никто не захочет покупать российские нефть и газ. То же самое касается и "танкерного флота" - когда будет объявлена дата введения ограничений, большинство цивилизованных стран просто перестанут принимать российские танкеры в свои порты, чтобы не попасть под американские санкции.

Если дата введения этих санкций не будет отложена, то с момента их вступления в силу Россия уже не будет получать тех доходов, на которые рассчитывала по действующим контрактам.

Даже если американские санкции не будут введены или будут введены не в таком жестком режиме, на сегодняшний день дефицит бюджета России уже превышает остатки средств в их Фонде национального благосостояния.

То есть, при нынешней динамике, РФ сможет покрывать дефицит бюджета за счет этого фонда только в течение ближайших двух-трех месяцев и не более. Далее возникает вопрос: как именно они в дальнейшем будут покрывать бюджетный дефицит?

Есть два варианта: либо запуск денежного печатного станка, что приведет к инфляции, близкой к гиперинфляции, либо же поиск внешних источников, которых сейчас нет. Инфляция, в свою очередь, будет означать стремительное обнищание большинства россиян. Кроме того, это может привести к социальным взрывам в регионах России, которые, как известно, значительно беднее, чем Москва или Санкт-Петербург.

Уже сейчас структура расходов федерального бюджета России такова, что на военно-промышленный комплекс (ВПК) тратится около 40% всех средств. Для сравнения: Советский Союз развалился, когда расходы на ВПК составляли 39% бюджета. То есть уже сегодня доля расходов России на военно-промышленный комплекс больше, чем в СССР перед его распадом.

И это при том, что СССР на тот момент не вел никаких войн, не осуществлял широкомасштабной агрессии и не несет таких масштабных расходов на ведение боевых действий, как современная Россия. Тем не менее, даже тогда такая доля расходов считалась экономически угрожающей.

Если Россия и в дальнейшем будет увеличивать финансирование ВПК за счет сокращения расходов на другие отрасли, это неизбежно приведет к стремительному росту безработицы, снижению доходов большинства населения, а следовательно - к волне социального недовольства, протестам и потенциальным политическим изменениям.

Сегодня экономическая ситуация в России напоминает шахматную позицию цугцванг, когда любой ход только ухудшает положение игрока. Так же и в российской экономике: любое решение будет только усиливать кризис. Фактически РФ сама загнала себя этой войной в тупик, из которого нет простого или даже приемлемого выхода.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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