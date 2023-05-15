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Сан Егорыч, не вздумай мне выздоравливать

Альфред Кох
15 мая 2023, 19:20
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Аннексия Белоруси Путину сейчас явно не помешает. Помимо чисто военного выигрыша, это еще и хорошая новость для народа.
Александр Лукашенко
Аннексия Белоруси Путину сейчас явно не помешает, считает Альфред Кох / скриншот

Прошел один год и семьдесят девять дней войны. Обстановка на фронте за истекшие сутки заметно не поменялась. Даже продвижение ВСУ к северу и югу от Бахмута практически остановилось. Война нашла новую точку равновесия. Надолго ли? Думаю, что это пауза перед большими событиями.

Зеленский приехал, наконец, в Берлин. Официальная информация выглядит вдохновляюще. Немецкие руководители презентовали беспрецедентный пакет помощи в 2,7 млрд. евро, обещали поддержку до тех пор, пока в ней будет необходимость и уже не так однозначно негативно отзывались о возможности поставок Украине F-16.

Канцлер Шольц высказался в том духе, что он изучает вопрос, ищет вместе с партнерами возможность его решить позитивно и т.д. Зеленский, в свою очередь, благодарил за помощь, выражал уверенность и т.д.

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Но что происходило за закрытыми дверьми - можно только догадываться. Наверняка там шел непростой разговор про членство Украины в ЕС и НАТО. Не думаю, что сообщу новость, если скажу, что в этом вопросе мнение Германии является очень важным для колеблющихся стран.

У Берлина есть массса неформальных рычагов, чтобы убедить чересчур "осторожных" партнеров поддержать вступление Украины в обе эти организации. Если, разумеется, сама Германия посчитает такое решение правильным. И похоже, что Зеленский добился серьезных успехов в этом вопросе.

Я думаю, что этот вояж Зеленского в первую очередь был посвящен этой теме. Учитывая, что 11 июля начнется саммит НАТО в Вильнюсе, это, фактически, последняя возможность убедить колеблющихся в том, что Украину надо принимать в НАТО.

Для Украины же тут нет почвы для компромисса: членство в НАТО - это единственная работающая гарантия от повторения российской агрессии через какое-то время. Именно поэтому Зеленский так последовательно объезжает все европейские столицы. Надеюсь, что там к нему прислушаются и примут то решение, которого он так упорно добивается.

Прошли выборы в Турции. Выбирали и президента и парламент. Судя по последним данным, на выборах в парламент никаких сюрпризов не произойдет и партия Эрдогана наберет если не большинство, то около того.

А вот на президентских выборах Турцию ждет, скорее всего, второй тур. Я не стану сейчас рассуждать о том, что случится, если Эрдоган проиграет выборы. Вот если проиграет - тогда и можно будет обсудить этот вопрос.

Пятый день мы не видим дорогого нашего, незабвенного Александр-Грыгорыча. Как занемог он у Мовзолея, так и след его простыл. Лежит, небось, в коме, а душа его мечется между небом и землей… Или это все фантазии? Во всяком случае слухи ходят разные. И что у него проблемы с сердцем. И что с эндокринной системой. И что лежит в клинике и его активно "капают".

Все это сильно похоже на "Новичок". Зачем и кому это нужно - пойди разберись. Но одно мы знаем точно: "Новичок" есть только у одного человека. И если у Путина есть план в отношении аннексии Белоруси, то Лукашенко ему явно мешает.

А аннексия Белоруси Путину сейчас явно не помешает. Помимо чисто военного выигрыша (как минимум - можно забрать все оружие и боеприпасы белорусской армии), это еще и хорошая новость для ватников: смотрите, я хоть и профукал войну в Украине, зато Белорусь присоединил. Ура мне!

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Не смогли угрожать НАТО из Львова, будем угрожать из Бреста! Многоходовочка, ебтыть! - радостно закричит в телеэфире Дм. Киселев. И вся останкинская свора дружно подхватит: наш-то всех обманул! Какой молодец! Ай да Путин! Все думали что он их так, а он раз - и эдак! Красота!

Так что давай, Сан Егорыч, не задерживай. Двигай кони и мы тебя пышно похороним. И без фокусов. Не вздумай мне выздоравливать. Ты же не какой-нибудь Навальный, прости господи. И чтобы никаких немецких врачей. Проследите там. Пошлите ему наших, проверенных, кремлевских. И ради бога, без самодеятельности. Не как в прошлый раз.

Что же касается Пригожина, то он продолжает скулить насчет предательства и боеприпасов, но уже не угрожает покинуть позиции.

А раз так, то его вопли больше никому неинтересны. Мальчик вышел в тираж.

Однажды не выполнив свою угрозу он потерял в глазах своих визави репутацию "серьезного пацана" и теперь его будут унижать и ч*орить уже до самого конца. Из авторитетного мужчины он сам себя превратил в мелкого баклана.

А все потому, что не надо было языком болтать: сказал уйду с позиций если не дадите снарядов - уходи. А если снарядов так и не дали, а ты остался - то ты теперь все время будешь сидеть без снарядов. Потому, что снаряды положены лишь тем, кого уважают. А уважают только тех, кто выполняет свои угрозы. И если не может выполнить - то не грозит, а молчит и терпит. И уж, во всяком случае, не визжит и не матерится как пьяная шалава.

Вот краткий обзор того, что я увидел интересного за день. Осталось лишь добавить, что дело наше правое, враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох
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