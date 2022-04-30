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Самоэмбарго России: как Путин снова ставит на слабость Запада

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

30 апреля 2022, 11:24

Путин стал заложником своего первого шага. Потому что оказалось, что он не может просто выйти из игры. Таковы правила диктатуры - если признаешь ошибку, то становишься лузером.

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Путин похож на игрока в покер, который постоянно повышает ставки, имея плохие карты на руках / Фото Reuters

Путин шантажирует Европу и рискует потерять крупнейший рынок. Это же не рационально, говорит логика. Это как бомбы на Воронеж, шутят экономисты. Но он это делает.

Путин похож на игрока в покер, который постоянно повышает ставки, идет ол-ин, имея плохие карты на руках.

Путин сделал первый шаг. Он напал на Украину. Он думал, что это будет простая прогулка. И ошибся. Его план А и план Б не сработали. Он проиграл, но не может этого признать. А дальше он стал заложником своего первого шага. Потому что оказалось, что он не может просто выйти из игры. Таковы правила автократа. Диктатуры. Если ты признаешь, что ошибся, то становишься лузером. И теряешь власть. И если утром 24 февраля Путин думал о месте в учебнике истории, то сегодня он занят исключительно собственным выживанием.

Путин снова повышает ставки. И требует, кажется, бессмысленное - пусть ему платят за газ в рублях. Экономического смысла в этом нет. Но когда Путина волновал экономический смысл? Его цель-заставить Европу пойти на шаги, которые нарушат санкции против Центрального Банка России. Нарушат европейское единство. А потом он может снова и снова использовать газовый шантаж, разрушая санкции против России.

Рискует ли Путин? Знамо дело. Фактически, он вводит самоэмбарго если Европа не поддастся на шантаж. Газ составляет до четверти всех нефтегазовых доходов России, а львиная доля газа продается на европейском рынке. И Путин может потерять их. Он шантажирует Европу тем, что отключит газ, показательно отключая Польшу и Болгарию.

Почему он готов так рисковать? Ну во-первых, сейчас он отключил только Польшу и Болгарию. Да и обе страны готовились отказаться от российского газа уже в этом году. Во-вторых, Европа уже заявила, что в течение нескольких лет полностью откажется от российского газа. Поэтому Путину больше не нужно, чтобы его считали надежным поставщиком. Это просто не имеет смысла. Потому что новых контрактов просто не будет.

Так что Путин ставит на кон доходы от продажи газа на ближайшие два года. И активы Газпрома, которые еще остались в мире. Потому что останавливая поставки газа Путин нарушает контракт и получит впоследствии судебные решения. Это очень большая ставка. Потому что она приближает и нефтяное эмбарго. Ведь отказ от российских энергоносителей станет насущной потребностью.

Читайте также"Молниеносный" Путин, или как Россия ведет войну не по-пацанскиОн рискует. Рискует ради снятия санкций. Потому что если получится сейчас, может в следующий раз требовать чего-то другого. "А иначе отключит газ". Украина это уже несколько раз проходила. Рискует, чтобы не попасть под санкции по нефти и газу, потому что знает, что Запад готовит ограничения на продажу нефти с введением специального счета, куда будут поступать доходы от продажи нефти и только часть их будет направляться в бюджет России. По крайней мере он верит, что это возможно. Рискует, зная, что это может привести к росту стоимости нефти и частично компенсирует его убытки.

Путин повышает ставки. И испытывает Европу на прочность. Знают ли об этом в Брюсселе? И в Вашингтоне? И в Берлине? Конечно знают. Пойдут ли ему на встречу бюрократы и политики?

Бизнес бы пошел, мы понимаем, но в Европе бизнес законопослушный и будет играть по правилам. Но для политиков это также дело чести. И они уже прошли путь. Они уже предоставляют оружие Украине. Для них будет очень очень трудно сейчас прогнуться перед Путиным. И поэтому, вполне вероятно, мы увидим очень быстрое газовое эмбарго. Которое введет сам Путин. Что будет стоить дорого для Европы, а собственно приведет к экономическому падению как минимум в Германии. Но таким образом Германия просто заплатит за свои ошибки.

Но Путин снова ставит на слабость Запада. Того мероприятия, которое уже продемонстрировало ему, что он ошибался. А Путин снова и снова делает те же шаги.

Что будет, если он снова ошибется? Россия резко потеряет большинство своих энергетических доходов. Потому что газ он ограничит сам. А санкции по нефти ожидаются на следующей неделе. Не полные, но которые точно сильно ударят по потоку нефтедолларов.

Может ли такой игрок выиграть? Всякое бывает. Но если против него играют не простаки, если у игроков за столом есть яйца, то у него нет шансов. И, самое смешное, что делая свои шаги, он знает об этом.

Значит ли это, что он пойдет до последнего? Что он потом снова повысит ставки? После того, как ему придется выполнять свой блеф и он потеряет свои доходы? Нажмет ядерную кнопку? Потому что ему безразлично на мир, в котором нет его, лично его, Путина. Если бы это было так просто, он мог бы и надавить ее. Но, к счастью, оно так не работает. И для многих людей выживание Путина не является целью всей их жизни. И это знают его прихвостни. И поэтому пропаганда говорит о том, как легко разрушить мир в ядерный пепел. В любом случае, это будет в следующей серии. А пока Путин использует свое привычное, газовое оружие.

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