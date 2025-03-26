Самое время для маленькой победоносной войны

По мнению военной разведки США, и Россия, и Украина до конца года будут сохранять способность вести боевые действия.

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Военная помощь / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Сегодня профильный комитет американского сената заслушал руководителей разведорганов (царицу разведки, директора ЦРУ, директора РУМО, директора ФБР и директора АНБ).

Формальный повод – Тулси Габбард представила доклад-прогноз об основных угрозах американской безопасности. Этот доклад уже слегка потоптали, может в другой раз больше деталей дам, ибо есть занятное.

Что интересно из оперативного.

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1.Сенатор-республиканец от Канзаса Джеральд Моран задал вопрос директору РУМО генерал-лейтенанту Джефри Крузу (разведорган Пентагона, DIA) и директору ЦРУ Джону Рэтклиффу относительно перспектив на фронте в Украине до конца года. Роспропаганда уже попыталась сделать из этого ответа победу, извратив суть. А суть такова.

По мнению военной разведки США, и Россия, и Украина до конца года будут сохранять способность вести боевые действия. Обвала фронта не произойдёт. Россия обладает бОльшими возможностями и ресурсами для ведения войны, может воевать дольше, однако в следующем году обе стороны будут испытывать значительные трудности – и в плане военного производства, и в плане пополнения армии.

Директор ЦРУ, согласившись в оценке, что никакого краха не будет, добавил лирический момент: украинское сопротивление и украинскую армию годами недооценивали, украинцы будут продолжать сражаться даже голыми руками, если их не устроит результат переговоров о мире.

Сенатор уточнил, а что будет, если позволить России достичь максимальных целей (на поле боя и/или в переговорах)? Суть ответа Рэтклиффа: этого не случится, Трамп над этим работает.

Т.е., при всей текущей политической конъюнктуре разведсообщество говорит: условий для военной капитуляции Украины сейчас нет и до конца года не предвидится.

Что не может игнорироваться в ходе переговоров.

А если сделать поправку на иностранную помощь, о чём пока умолчали, то преимущества РФ могут быть компенсированы.

2.Второй момент – это скандал с "чатом ОСББ" имени Уолтца. Оппоненты администрации Трампа изрядно порезвились, извозив Габбард, Рэдклиффа и Пателя лицами по столу. Особенно досталось Габбард, которую распознали как явное слабое звено.

Её несколько раз загоняли в угол простыми вопросами, типа: вы постили в сигнале со своего частного или со служебного телефона? Она уклонилась от ответа, сославшись на расследование Совета нацбезопасности. Фишка в том, что любой вариант – потенциальный залёт. Если на служебном телефоне ГЛАВЫ РАЗВЕДСООБЩЕСТВА несанкционированный мессенджер – это клиника и формальное нарушение. Если частный телефон в служебном помещении, где его быть не должно (а следствие это установит) – это может быть ещё хуже.

Парадокс в том, что к создателю "чата ОСББ" Уолтцу по факту может оказаться меньше всего формальных вопросов. Сенаторы на сейчас определили главную жертву – шефа Пентагона Пита Хегсета, который запостил в чат подробности атаки на Йемен.

Габбард и Рэтклифф извивались, как ужи на сковородке, ибо обманывать комитет – подсудное дело. Более мудрый Рэтклифф сходу сказал, что ничего не помнит, но секретную информацию не постил.

В итоге они начали отстаивать формулу: раз лично они ничего такого не писали в чат – то с т.з. разведорганов в чате не было информации с ограниченным доступом, а поскольку постил глава Пентагона – на него распространяются правила Пентагона. А в Пентагоне именно глава Пентагона решает, что секретно, а что – нет.

По сути, история сводится к тому: снял ли Хегсет грифы с информации до её публикации в чате? Если нет – есть повод его догонять. А вот если сделают вид, что да – то ещё интереснее. И сенаторы на это обратили внимание: если там не было ничего секретного, а давайте это всё опубликуем, вот классно будет! От чего у сидящих за столом генералов из РУМО и АНБ начали дёргаться глазики.

Поскольку большинство в конгрессе и контроль над следственными органами у республиканцев, формально никаких последствий может и не быть. Но шоу будет первоклассное. Самое время для маленькой победоносной войны.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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