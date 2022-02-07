Самое важное в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин / REUTERS

Наблюдая за развитием событий после совместного заявления российских клептократов и китайских коммунистов "за все плохое и против всего доброго" особое удовольствие испытываешь от двух вещей. Первая - это поведение всевозможных уважаемых членов всевозможных комиссий украино-китайской дружбы, как от власти, так и оппозиции (ведь ничто не объединяет больше, чем Луи Виттон с али экспресса). Вторая - это всевозможные эксперты, что обещают на следующей неделе или китайские танки в Новосибирске, или те же танки в Тайбэе, или те же танки в Луганске.

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Всех, кто "вдруг заметил", что накануне пекинской Олимпиады "что-то изменилось", вынужден разочаровать - пока не изменилось ровным счетом ничего из того, что не было ясно десять или двадцать лет назад. Коммунистический Китай ни с кем (а тем более ни за кого) не будет воевать ни конвенционным ни ядерным оружием. Он на самом деле трезво знает мотивацию и дух своего коммунистического "шестизначного" войска, а его высшее руководство прекрасно понимает последствия минимального поражения в вооруженном противостоянии лично для себя.

Жизненные задачи тамошних коммунистов - захватить Тайвань, "окончательно решить" тибетский и уйгурский вопросы - явно планируются на достижения в другой "традиционный для Востока способ", конечно на пользу территорий, а не людей. Поэтому единственный интересный для меня пассаж в нынешнем "совместном заявлении" - это осуждение попыток "кого-то" обвинять другого "кого-то" в организации пандемии коронавируса. Действительно, как сказал бы дедушка Фрейд, видимо бактериологическое оружие активно разрабатывают не в Ухане, а где-то под Гонолулу.

Читайте такжеИерархия диктаторов и ось Германия-Россия-Китай"Кстати, если предположить что коронавирус является условным оружием, то его избирательность была в первичном измерении настроена довольно точно. Нацеленный на высокую летальность в пожилом возрасте он не представляет жизненной опасности для большинства стран Африки, Латинской Америки и Океании сугубо из-за низкого среднего возраста тамошнего населения.

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Также он не представляет опасности для его тоталитарной родины из-за жесткого тамошнего контроля над минимальными движениями населения. Также он не угрожает клептократиям типа РФ, которым в принципе безразлично состояние своего пожилого населения. Два миллиона "минуса" населения РФ в 2020-2021 годах там кажется вообще никого не волнуют. Простой пример - в разгар пандемии в Крыму, когда летальность зашкаливала, а на клабовищах не было изменений на рытье могил, боеспособность подразделений агрессора, где тогда болели практически все, снизилась незначительно и временно.

Потому что всем это было просто безразлично.

Коронавирус в его "первичной модальности" был рассчитан на паралич экономической и социальной систем государств, где 1) значительный процент пожилого населения 2) власть и общество будет реально биться за максимальное количество сохраненных жизней, парализует экономическую жизнь, национальную безопасность и оборону. По "странному стечению обстоятельств" это Япония, ЕС и США.

Так что впереди в планах Пекина еще много интересного, а в нашей ситуации игнорировать это все "интересное" уже принципиально невозможно.

Впрочем, есть шанс, что эти испытания хорошо закалят сталь.

Хотя, вероятно, совсем не таким образом, как некоторые сейчас считают.