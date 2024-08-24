У него море времени, у него море придурков за спиной, и они не кончатся – как говорится, дураков в России на сто лет вперёд припасено.

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Владимир Путин / фото: Кремль

Схематозники такие схематозники. Они вычерпали всю глубинку, все отдалённые углы пещеры до донышка. Осталось несколько городов-миллионников, там чуть-чуть подпаханное поле, но, в принципе, ещё есть откуда черпать – оттуда и будут брать. Питер и Москва будут последними регионами, где будут вычерпывать мобиков.

Более того, схематозники никогда не назовут мобилизацию мобилизацией. По моим данным, если что-то объявят в октябре-ноябре, это будут называть не мобилизацией, а ротацией. А то, что вернётся тысяч 20 на всю голову отбитых, будут резать, рубить топорами и тесаками, это уже их проблемы. А набирать-то уже будут сотнями тысяч.

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Самое главное, чему научила Путина абсолютная власть в течение четверти века (при такой власти я бы за десять лет с ума сошёл, а у Путина вообще головка слабенькая, давно с головой не дружит), так это играть вдолгую. У него море времени, у него море придурков за спиной, и они не кончатся – как говорится, дураков в России на сто лет вперёд припасено. Всё это вместе, в сумме даёт тот козырной туз, джокер, которым размахивает Путин: "А вы мне ничего не сделаете! Вон у меня сколько дураков, алкашей, зэков! У меня не население, а зэки, зона тут".

А вот воюет Путин как раз против народа, против украинской нации. У вас в Украине народ есть, но он исчерпаем. Людей становится меньше, они гибнут. Их жалко, в отличие от мясной мохнорылой массы, по крайней мере, мне. Но я вижу, на чём играет Путин.

Александр Сотник, специально для Главреда

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