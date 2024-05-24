Саммит в Швейцарии костью в глотке торчит у российского режима

Наши партнёры владеют полной информацией о том, сколько было запросов российской стороне об обменах и какие были предложения.

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Саммит мира пройдет в Швейцарии / Колаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay.com

Российская пропаганда продолжает попытки дискредитировать Украину накануне саммита мира в Швейцарии.

Это лишний раз указывает на то, насколько этот саммит костью в глотке торчит у российского режима.

На этот раз в россии был запущен нарратив о том, что украинские власти отказываются возвращать украинских пленных, выбирая из общих списков неких привилегированных.

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Странно слышать подобное от страны, которая регулярно срывает переговоры и договорённости об обмене пленными или телами погибшими, но россия решила сделать ставку сейчас и на эту тему. Мол, как вы можете слушать эту страну с её формулой мира, если им не нужны их собственные пленные!

Интересным является и акцент на некой избирательности в возвращении пленных, что намекает на излюбленную тему российской пропаганды – коррупцию и избирательность. Особенно дико, но стратегически верно с позиции врага, это звучит на фоне того, что на третий год пленения россия отказывается возвращать пленных "азовцев", не смотря даже выход движения "Free Azov" на международный уровень. А почему не возвращают? Нарратив россиян: А потому, что договариваются об обмене тех за кого "проплатили"!

Фактически, блокируя все обменные инициативы и делая такие вбросы, россия преследует цель не только внешней дискредитации Украины перед саммитом мира в Швейцарии, но и создания внутренней дестабилизации, в социально-общественной среде.

Думаю, в ближайшие дни мы увидим, как данный нарратив будет всплывать через зловоние взбухших консервных банок отечественной расфасовки в "миграции", которых за последнее время взорвалось не мало, но вонь, от которых, продолжается до сих пор и обостряется в унисон с появлением новых российских нарративов.

Очевидно, что на международном уровне это не повредит Украине. Наши партнёры владеют полной информацией о том, сколько было запросов российской стороне об обменах и какие были предложения, равно как и партнёры знают, кто все инициативы блокировал, блокирует и будет блокировать. Поскольку для россии пленные – не пленные, они в понимании россии – заложники.

Но вот внутренний информационный фон будут пытаться шатать. А потому, следим за речами.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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