Военно-техническая помощь Украине продолжится / Коллаж twitter.com/APUkraine, УНИАН

НАТО дало четкий сигнал российской федерации и четкий сигнал Украине для четкого понимания ситуации в том смысле, что дальнейшая судьба Украины рассматривается в лоне европейских государств.

То есть это свидетельствует о фактическом изменении ориентиров. Если ранее речь шла о разделе мира между Россией и Соединенными Штатами, где страны постсоветского пространства рассматривались исключительно в приоритете Москвы, то последнее заявление Столтенберга свидетельствует о том, что внесены определенные коррективы.

По словам Генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, для создания условий для прочного мира, который будет обеспечивать существование Украины как независимого суверенного государства, НАТО должно продолжать оказывать военную поддержку.

Инцидент с падением ракеты в Польше во время массированной воздушной атаки россиян 15 ноября на Украину, похоже, заставил уважаемых господ за рубежом задуматься над совершенствованием системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Военно-техническая помощь Украине будет продолжаться. В частности, создание эшелонированной системы ПВО. Странами НАТО принято решение о минимизации последствий ракетных обстрелов с территории россии с учетом последних событий с "ракетным инцидентом" в Польше. Ведь Запад хорошо понимает, что Украина является форпостом его защиты. В результате чуть ли не в унисон прозвучало заявление относительно совместной дальнейшей военно-финансовой поддержки Украины и что Россия не имеет права одержать победу в этой войне, поскольку это усилит влияние Путина и всех диктаторских стран в мире.

Вторым не менее важным моментом в работе саммита стало то, что, учитывая обострение на фронте, принято решение о возможности финансирования восстановления работы заводов по производству снарядов и оружия советского образца. Они, как ни странно, сегодня продолжают доминировать над другими вооружением в ВСУ.

Такие заводы уже заработали (и еще заработают) в Чехии, Словакии и Болгарии. То есть в тех странах, которые в свое время были в блоке СЭВ и, соответственно, имеют в своем распоряжении мощности для производства тех образцов оружия, в которых сейчас нуждаются Вооруженные Силы Украины.

После распада СССР на Западе было принято решение об уменьшении запасов оружия на складах НАТО, и сворачивании финансирования его производства. Сейчас эта ситуация претерпевает обратные процессы.

В то же время к еще одному положительному моменту Бухарестской встречи можно причислить то, что будет продолжена программа подготовки учебными центрами стран-членов НАТО украинских военнослужащих, создание и расширение ремонтных баз на территории стран Альянса для восстановления поврежденной на войне в Украине техники.

Таким образом, весь этот комплекс решений в куче с уже имеющимися должен помочь Украине эффективно противостоять путинскому нашествию.

Учитывая то, что россия жестоко обстреливает объекты энергосистемы Украины, США выделят 53 миллиона долларов на закупку оборудования для электросетей.

В свою очередь в Офисе Президента Украины считают, что поскольку россия продолжает безнаказанно наносить удары по Украине, западные страны должны снять табу на поставки современного оружия в Украину.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда.