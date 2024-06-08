Саммит мира: чего ожидать Украине

Саммит проигнорирует КНР, что можно считать серьезным маркером в большой геополитике.

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Владимир Зеленский готовит Саммит мира / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот с YouTube

Глобальный саммит мира - это первая реальная попытка сцементировать и формализовать политико-безопасный пояс вокруг Украины.

Конечно, идеальным был бы вариант совмещения интересов евроатлантического сообщества и большей части Глобального Юга в украинском вопросе. Но пока не приходится говорить о стопроцентной реализации этого стремления.

Украина потратила чрезвычайно много политических усилий и дипломатических ресурсов для максимального успеха саммита в городе Бюргеншток, о чем свидетельствует факт постоянных телефонных переговоров и личных встреч Президента Зеленского.

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Заметно, что чрезмерная стоимость задействованных возможностей Украины не соответствует ожидаемым решением, которое будет содержать только три пункта из "формулы мира" и приглашение России к следующей встрече.

То есть саммит приобретает характер промежуточного мероприятия, к которому потерян интерес у первых лиц ключевых крупных государств и рискует превратиться в спикерскую платформу и большой медийный повод, позволяющий реанимировать внимание хотя бы Европейского континента к войне.

Проблема в том, что саммит окончательно разъединяет мир в вопросе российско-украинской войны. Его предварительной задумкой было максимальное привлечение стран Глобального Юга, склонных принять проукраинский взгляд на суть кровавой войны РФ, однако масштабное дипломатическое давление со стороны Китая, который фактически выступил политическим адвокатом России, исключает такую возможность на первоначальном замысле.

Саммит проигнорирует КНР, что можно считать серьезным маркером в большой геополитике. Не будет представлена Саудовская Аравия - чрезвычайно перспективный партнер в направлении международного посредничества. Непонятно на каком уровне будет участвовать делегация Индии, которая имеет свою геополитическую амбицию и могла бы уравновесить отсутствие Пекина.

Глобальный саммит мира фактически отразил параллельный трек мирного урегулирования под эгидой Пекина-Москвы, к которой может примкнуть Бразилия. То есть, украинская инициатива, которая, разумеется, стоит поперек горла Москве, активизировала альтернативные центры поиска мирного урегулирования, но уже в фарватере российских интересов.

Украинская тема становится удобным способом для политико-конъюнктурного содружества "оси автократий" или Мирового острова, как именуют иногда геополитики альянс в Евразии, исторически противостоящий евроатлантическому морскому альянсу.

Мировые центры сосредотачиваются и вышивают красными нитками границы геополитического раскола.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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