Саммит БРИКС: почему на выхлопе будет полный ноль

Брикс сегодня - это исключительно декларативная структура. В ней нет экономики и в ней невозможна общая единая глобальная политика в силу противоречий в целях стран-участниц.

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Гутереш во время разговора с Путиным на саммите БРИКС/ скриншот

Почему в Казань поехал генсек ООН? Гутереш понимает: это первый в истории ООН конфликт такого масштаба, где ООН вообще не участвует в мирных переговорах. Он не может не понимать, что Россия сознательно это делает, требуя Ялту -2 и новый раздел мира. Он точно не хочет стать тем, о ком скажут: он похоронил ООН. Поэтому он и поехал в Казань.

Наша проблема в том, что мы не можем послать его, как Израиль и объявить персоной нон-грата. Но и толку от него будет столько же, сколько и от мирных инициатив Папы Римского. Гутереиш не за Путина. Он прикрывает свою задницу, надеясь, что на каком-то этапе ООН таки приобщат к переговорам.

Что хочет Китай в Казани?

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Брикс сегодня - это исключительно декларативная структура. В ней нет экономики и в ней невозможна общая единая глобальная политика в силу противоречий в целях стран-участниц.

Главный вопрос этого саммита - разговоры о создании финансового инструмента альтернативного доллару на базе национальных валют. Но это возможно лишь в том случае, если Китай будет превращать себя в глобального финансового игрока, альтернативного доллару. На это Россия в принципе повлиять не может, ведь 80-85% валютных расчетов РФ - это юань (сколько золото пока сказать сложно).

Что касается Украины, то Китай и дальше будет продвигать свой мирный план, ожидая переговоров с США. Собственно, время проведения самого саммита - за две недели до выборов в США, не предусматривает каких-то решений по Украине.

Индия

Индии нужна дешевая нефть и коридор Север-Юг, который сейчас имеет серьезные проблемы, связанные с осложнением ситуации обострения противостояния Иран-Израиль. Индия играет в перспективу плюс 20 лет и хочет превратиться в глобального игрока в середине 21 века. И дешевая российская нефть - один из элементов этой стратегии. Украина в этой игре особой роли для индусов не играет.

В целом можно продолжать анализ по другим странам, но сути саммита это не изменит. Единственным его достижением для РФ будет то, что Путин продемонстрирует, что он не в изоляции. Никаких других решений там не будет. И главное, БРИКС не имеет никаких шансов на то, чтобы сейчас превратиться в политический или военно-политический союз.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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