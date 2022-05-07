УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Сами напросились: почему Украина выиграет в атаке на армию РФ

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

7 мая 2022, 13:37

Кремль чудовищно запаздывает с оценкой ситуации и принятием хоть как-то соответствующих обстановке решений. Все остальное — последствия.

кремль санкции
Кремлю стоило бы закончить войну в Украине еще в марте, теперь армии РФ неизбежно грозит поражение / GettyImages

В МИД РФ заявили, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации. "И на третий день Зоркий Сокол заметил..."

В чем проблема распадающейся системы управления? В том, что она всегда запаздывает с любыми решениями. Впавшая в кому управленческая система внешне существует, но забита тромбами белого шума, как труба отопления — известковым налетом. Поэтому управляющая информация с трудом доходит до исполнителей и точно так же медленно и печально возвращается назад. Где ее неспешно и тоже с большой натугой пытаются обработать, осмыслить и выдать новое решение.

Уже к началу марта стало понятно, что всё идёт плохо. Я понятия не имею, что именно планировали генералы и чего от них требовал Путин. Однако не нужно быть военным гением, чтобы понять: собранных сил и средств недостаточно ни для чего. Их банально мало. Поэтому вместо 40 дней, как американцы во время "Бури в пустыне", ограничились буквально сутками авиа- и ракетных ударов, после чего начали наземные действия.

Единственный сюжет, в котором такая авантюра могла "прокатить" - если Зеленский сбежит, армия останется в казармах, население с цветами побежит встречать освободителей, а с разрозненными формированиями бывших идейных нацбатов разберутся соколы и тигры Кавказских гор.

Уже поэтому в начале марта нужно было вставать и заканчивать "спецоперацию" с любым счетом. В конце концов, зарядили бы пропаганду, которая объяснила, что мы уже победили, враг ошеломлен и теперь согласен на всё. А как там на самом деле — кто бы стал вдаваться в подробности.

Но пока забитые каналы перекачивали информацию, все решения в быстро меняющейся обстановке не соответствовали ей вначале на пару дней, потом на неделю, теперь они отстают от реальности где-то недели на две-три.

А реальность такова: Киев разменял темп наступления российских сил на территориальные потери, зацепился за узлы обороны и просто перемалывает наступающих. Формируя в глубине при этом второй (а возможно, и третий) эшелон, которые через месяц-полтора пойдут в контрнаступление. С целью не просто отбить территории (это видимая часть задачи), а нанести сокрушительное поражение всей российской группировке.

Читайте такжеПутин хочет выйти из игры и начал подавать сигналы об этомДумаю, по динамике происходящего это где-то первая декада июня плюс-минус дней десять. Цель — после разгрома выйти на переговоры с совершенно иными требованиями, где будет поставлен вопрос о Крыме, Донбассе и репарациях. Причем если Запад сумеет спровоцировать Путина на применение ядерного оружия, то к переговорам немедленно присоединятся и западные партнеры, которые поставят вопрос о принадлежности ядерного оружия. Срок — месяца два после начала украинского контрнаступления. Может, побольше плюс еще время, чтобы подстегнуть Кремль и вынудить его не кочевряжиться.

В рамках логики пока это единственный сценарий, которого придерживается Киев. Отсюда вопрос — с чего в МИДе РФ полагают, что Киев вообще должен сейчас интересоваться хоть какими-то переговорами? Сейчас для них нет никаких оснований. Проблема остается прежней: Кремль чудовищно запаздывает с оценкой ситуации и принятием хоть как-то соответствующих обстановке решений. Все остальное — последствия.

viber
война в Украине МИД РФ Эль Мюрид
Реклама
Популярное
Астролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантовАстролог назвал месяц, когда ВСУ перейдут в наступление и вышвырнут российских оккупантов Доллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курсаДоллар по 100 гривен: что известно о сценарии послевоенного курса Оккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробностиОккупанты провалили штурм Азовстали: первые подробности Женские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взглядаЖенские брюки на лето 2022 с нежным принтом, в который легко влюбиться с первого взгляда Синоптики рассказали, когда Украину накроет жараСиноптики рассказали, когда Украину накроет жара
Поддержите Главред

Последние новости

13:57

Новая "Чернобаевка" для армии РФ на Змеином: ВСУ ударом Bayraktar сокрушили вражескую цель в море

13:50

В России ограбили новый дом для оккупантов: украли даже и обои

13:44

На пленных больно смотреть: ВСУ разгромили оккупантов под ХарьковомВидео

13:37

Сами напросились: почему Украина выиграет в атаке на армию РФмнение

13:34

"Папа, не волнуйся, я с русскими": дочь Белуччи и Касселя тусит с российскими мажорами в Лондоне

Реклама
13:16

"Шла мать с двумя детьми, вальнули ее": солдат РФ похвастался жене, как оккупанты убили украинку

13:09

Россияне начнут переживать о потерях только после ликвидации ВСУ 80 тысяч оккупантов - Арестович

13:05

Самый красивый красный маникюр на весну-лето, который вызывает позитивные эмоцииФото

13:00

Гороскоп на завтра, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

12:55

Армия Украины бьет войска РФ на Харьковщине: операция может стать широким контрнаступлением – ISWВидео

12:41

"Умерли собаки и бабушка Галя": мама мальчика, потрясшего Украину дневником, осталась с ним в МариуполеВидео

12:35

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

12:14

Знаменитую флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в ЛондонеВидео

11:46

ВСУ подняли в воздух вражеский склад с боеприпасами и 20 единиц техники на НиколаевщинеВидео

11:39

"Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем

11:29

Жесткая атака РФ и разрушения городов: в НАТО предупредили об эскалации войны в ближайшие недели

11:27

"Непобедимый" упырь уже не выдерживает, или Почему Путин раз за разом проигрываетмнение

11:16

ВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров ЗмеиныйВидео

11:05

Гороскоп на сегодня, 7 мая 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – поддержка высших сил, Водолеям – сплетни

11:00

42 "двухсотых" и более 100 раненных: ВСУ удачно наведались в полевой лагерь оккупантовВидео

Реклама
10:58

Украли золото и кнопочный телефон без крышки: на Харьковщине задержали оккупантов-мародеров

10:30

Денежное изобилие и достаток: три знака не будут ни в чем себе отказывать на неделе 9-15 мая

10:15

Гордон показал "эксклюзивные кадры" из бункера Путина

10:13

Решение Берлина – шок и пощечина Украине: посол в ФРГ разнес запрет украинской символики на 8-9 мая

10:12

"Надеюсь, Украина победит Россию": 12-летний британец написал Зеленскому и получил ответ

09:29

"Мы вступаем в решающую фазу войны": в НАТО озвучили прогноз о длительности войны в УкраинеВидео

09:11

Страшный сон Москвы: как новый союз при участии Украины вернет РФ во времена Ивана Грозногомнение

08:51

"Мы открыты для всего, что поможет украинцам": в США ответили, могут ли списать долги Киеву

08:49

Так выглядит российское "потерьнет": в Сети показали кладбище с десятками свежих могилВидео

08:29

Путина подставили свои же из-за денег: историк объяснил, почему провалился блицкриг РФ в Украине

08:16

ВСУ отбили 8 атак врага на востоке: враг понес серьезные потериВидео

07:41

"Сложный период продлится около двух месяцев": Арестович рассказал о новой фазе войны в Украине

07:24

Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кражаВидео

07:00

Часть войск РФ отвели от Харькова: городу не грозит захват, но обстрелы продолжатся - Арестович

06:36

Оккупанты ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под Харьковом: есть раненыйФотоВидео

06:21

Россия покажет свое звериное лицо 9 маямнение

05:40

Тысяча гривен за доллар? Что известно о черном и реальном валютном курсах

05:14

Полоса неудач закончится: пять знаков зодиака ждет счастливое будущее

04:58

Трубочки из лаваша на скорую руку: быстрый рецепт с идеальной начинкойВидео

04:50

Арестович рассказал об успехах ВСУ на передовойВидео

Реклама
04:40

Врежут дожди и будет греметь: синоптики назвали дату опасной погодыВидео

04:21

Кровавая резня в Буче: как проходит процесс опознания тел погибших

03:50

Самое опасное направление агрессии: эксперт рассказал, куда Кремль перекидывает больше всего войск

03:15

Не только оружие: генерал США назвал то, что нужно Украине для победы в войнеВидео

02:45

Окружение водит Путина за нос, о разгроме армии РФ он узнает последним - Вятрович

02:36

Скандал с перегаром: Милевского обвинили в попрошайничестве во время войны

02:13

Дочь путиниста Машкова рассказала, что ждет РФ и ее отца: трибунал в Гааге и зомбирующая пропаганда

01:58

"Дух Жириновского": у Зеленского высмеяли влажные фантазии экс-президента РФ

01:33

Путин видит себя современным Сталиным: историк объяснил, почему 9 мая - дедлайн в войне в Украине

01:18

Артснаряды и радары: Байден объявил новый пакет военной помощи для УкраиныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять