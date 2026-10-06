Самая опасная битва сейчас происходит не на фронте: Копытько о замысле Кремля

Эксперт объясняет, почему взаимные ярлыки в дискуссии о мире и войне усиливают расчёт Кремля на раскол, и показывает контраст на примере одних суток в Киеве и Харькове.

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Война в Украине / Колаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот deepstatemap.live

На фоне острой дискуссии в соцсетях между сторонниками быстрых переговоров и сторонниками войны до победы эксперт Алексей Копытько предупреждает: взаимные обвинения оставляют лишь крайности, а именно этого и добивается Москва. Он объясняет, почему одна и та же война по-разному переживается на уровне страны и отдельного человека, и сравнивает почти спокойные сутки в Киеве с ударами по Харькову и Чугуеву, где погибли шестеро человек. Публикуем его размышления.

Грызня в сети между "капитулянтами" и "поборниками войны до последнего украинца" порядком раздражает. Особенно то, что в ней массово участвуют вроде как неглупые люди. Ибо тональность и характер обмена мнениями, если его можно так назвать, в конечном итоге оставляет только крайности.

Т.е., именно тот результат, которого добивается противник.

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Давно уже высечено в камне: Россия подогревает любые крайности. Это самая примитивная технология, которую разбирали на тысячах примеров – и у нас, и в Европе.

Вы зачем толпами на всякие форумы ходили и мегатонны презентаций хором разучивали? Так применяйте.

Полномасштабная война – избыточно многогранное явление. Оно по-разному выглядит на макроуровне (страна) и микроуровне (человек, небольшая группа).

Страна может проходить тяжёлые испытания, но двигаться к победе в стратегической перспективе.

А конкретный человек может жить в режиме персональной катастрофы. Его окружает горе, его жизнь разрушена, он в ужасе от перспектив для детей. И т.д. Этим сформирована его картина мира в данный момент.

При этом он не пособник врага от слова совсем. Но вы ему ничего не докажете, пока он из режима катастрофы не выйдет.

А вот разругаться можно очень быстро. Причём – до необратимого состояния, когда невозможно действовать совместно. Потому что остро всё, по живому.

Поэтому нужны паузы. Нужно считать до 10. Нужно уметь игнорировать, даже когда в интернете кто-то неправ.

В Киеве за сутки тревога была полчаса ночью и 6 минут вечером. Столица чуть выдохнула.

А в Харькове за сутки – 6 "красных" тревог (суммарно – почти 17 часов) и 3 "жёлтых" (одна продолжается). Россия сегодня нанесла по жилой застройке Харькова авиаудар. Уже 6 погибших и 59 раненых (3 в крайне тяжёлом состоянии). Тяжело ранена девочка 11 лет, ещё 2 детей пострадали.

По Чугуеву нанесли удар из РСЗО. Днём. 12 пострадавших.

Просто один день для иллюстрации контраста, который вы в данный момент не ощущаете.

Страна проходит войну очень по-разному. Завтра вам может быть не к кому обратиться, кроме того, с кем вы вчера поругались из-за расхождения по богословскому вопросу, заклеймив друг друга непреодолимыми ярлыками.

А нам ещё Крым освобождать.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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