Неужели история Римской империи повторяется?

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Американский военный / Фото: instagram.com/usarmy

Самая большая опасность для Запада - это не РФ или Китай, а собственные политические элиты, которые все больше теряют эффективность и адекватность.

Неужели история Римской империи повторяется?

Там ведь поток "варваров" наложился на кризис политических элит.

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"Что мы делаем на севере Британии, в этом Богом забытом месте", - наверное не раз спрашивали римские легионеры, стоя на валу Адриана.

"Что мы делаем в сирийском курдистане", - наверное спрашивают американские морпехи сейчас.

Кто подхватит стандарт с золотым орлом, ожидает ли нас имперская реинкарнация в виде средневековой Священной Римской империи, повторится ли варварско-римский синтез?

Для первого нет нового Карла Великого (хотя есть европейская премия), для второго - нового Боэция.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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