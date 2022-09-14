УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Самая большая драма для Путина

Юрий Бутусов

журналист

14 сентября 2022, 07:25

Россия может объявить всеобщую мобилизацию, но при низкой мотивации это будет равнозначно поражению.

Путин войска России
Путин не смог объяснить россиянам, зачем им надо умирать / Коллаж УНИАН, Википедия

За деньги можно нанять людей, которые пойдут убивать.

Но за деньги нельзя нанять людей, которые готовы умереть за свою страну.

Самая большая драма для Путина, что спустя семь месяцев, огромная Россия не в состоянии направить на фронт армию, превосходящую украинцев хотя бы по численности.

Видео дня

Велика Россия - а воевать некому, позади - не Москва.

Позади российского солдата - Сечин, Миллер и Путин, и они так и не смогли объяснить россиянам, зачем им надо умирать от ракеты HIMARS или снаряда CEASAR под Балаклеей.

Российская пропаганда жует жвачку про "русский национальный долг" теми же словами, как лет 40 назад говорили про советский "интернациональный долг" в Афганистане.

Российские телеграм-каналы крутят заезженную пластинку бандеровских пыток над русскоязычными, и боятся ответить на главный вопрос: а почему солдаты и офицеры 1-й гвардейской танковой армии сбежали спустя 4 дня украинского наступления под Балаклеей, бросив сотни единиц боевой техники? Да, на войне приходится и отступать, но что же на уме у "второй армии мира", если она оставляет большую часть своего оружия врагу и улепетывает в тыл налегке?

Что дальше? Россия может объявить всеобщую мобилизацию, но при низкой мотивации это будет равнозначно поражению.

Во-первых, начнется массовое бегство населения и эмиграция.

Во-вторых, у России нет вооружения, связи, экипировки и транспорта, чтобы поставить в строй миллионы.

В-третьих, Россия уже погнала в бой насильно мобилизованных на оккупированных территориях - это обернулось огромными потерями, но "штрафбаты Путина" так и не стали армией, способной держать фронт и наступать.

Россия будет воевать долго, потому что накопила за десятки лет много боеприпасов и боевой техники.

Но государство, которое пытается мотивировать рабов воевать против чужой свободы, никогда не сможет победить нацию, которая способна мобилизовать саму себя.

война в Украине Владимир Путин Юрий Бутусов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:34

Кремль признал поражение на Харьковщине, но пытается "отбелить" Путина – ISW

07:25

Самая большая драма для Путинамнение

06:50

Россиян удивило контрнаступление ВСУ на Харьковщине – ПентагонВидео

06:34

Альфа и омега безопасности Украинымнение

06:25

Переправа разбита, мост разрушен: на юге ВСУ уничтожили сотню оккупантов и Ми-8 РФВидео

Реклама
06:01

После освобождения Харьковщины до конца осени ВСУ могут выйти на позиции 24 февраля – генерал МаломужВидео

04:50

Армия Украины получает возможность завершить свое наступление на Херсонщине – ЖдановВидео

04:40

Главные продукты, которые замечательно помогают бороться со стрессом

04:15

В моду вошла впечатляющая стрижка Бабочка в стиле романтичных 70-х и непредсказуемых 90-хФото

03:43

"Хороший подарок для мужиков": Волочкова показала домашнее видео

03:20

Зима ворвется неожиданно: синоптик рассказал, когда Украину завалит снегомВидео

03:17

Репяхова показала, за что Павлика в плавках так любят девушки: "Вот бы каждому деду!"

02:45

Зачем класть губку для мытья посуды в микроволновку: способ от опытных хозяек

02:10

Волосы перестанут выпадать через неделю: секретный рецепт действенной маски от японокВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сколько продлится контрнаступление ВСУ

00:22

Кривошапко снова женился и показал красотку-жену

00:00

Предсказатель смерти Королевы Елизаветы рассказал, когда умрет Чарльз

13 сентября, вторник
23:54

Полковник рассказал, что мешает ВСУ быстро деоккупировать ХерсонщинуВидео

23:37

Иметь такое оружие и не пользоваться: Кошмал удивилась нежеланию звезд переходить на украинский

23:34

Путин готовится сдать Крым: Олег Жданов перечислил основные признакиВидео

Реклама
22:58

Маркер идиотизма: Шукшина нашла новый способ выявлять "предателей" с помощью Z-символа

22:55

Закончились козыри: экс-депутат Госдумы сделал неожиданный прогноз по войнеВидео

22:52

Контрнаступление ВСУ: Зеленский раскрыл невероятный успех на фронтеВидео

22:29

Громят гаражи и угоняют авто: россияне массово бегут с Мелитополя в сторону Крыма

22:21

"Это приведет к катастрофе": военный эксперт объяснил, когда Путин может объявить мобилизацию в РФВидео

22:17

Зеленский срочно созвал заседение Ставки: дал важное указание по госгранице

21:51

Сильнейшее похолодание: синоптики назвали дату "мороза"Видео

21:42

Не лечит, а калечит: как нужно правильно пить чай с медом

21:39

"Вот вам, а не Херсон": Андрей Данилко смело показал свое отношение к россиянам

21:32

"Я ждала, что ты придешь": мама воина ВСУ трогательно встретила его в освобожденном селеВидео

21:08

Доллар взлетит до 50 гривен: названы срокиВидео

20:48

Кабмин одобрил проект "военного" госбюджета-2023Видео

20:38

"Поклонялся" коммунистическим вождям и СССР: ВСУ ликвидировали члена молодежного "парламента" СевастополяФотоВидео

20:31

Шольц полтора часа общался с Путиным и призывал вывести войска из Украины

20:10

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

20:05

"Молитесь за меня!": Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака

19:52

Украина получит мощную финансовую помощь: Зеленский озвучил миллиардную суммуВидео

19:49

В Грузии пассажиры выгнали из маршрутки наглых россиян за крики "Слава России"Видео

19:42

Россияне досрочно выпускают курсантов, чтобы бросить их на войну - Генштаб

19:34

"Бежали, как мыши": военные рассказали об освобождении ИзюмаВидео

Реклама
19:26

Судья Мастер-шеф Лиза Глинская с бритой головой рассказала о своей "войне на выживание"

19:24

Армия Украины крушит снабжение войск РФ на юге: у оккупантов рухнула логистикаВидео

19:24

Везет по жизни: названы 3 самых фартовых знака зодиакаВидео

19:20

Лоха душат медленномнение

19:03

В Госдуме пришли в бешенство из-за гарантии безопасности для Украины

19:03

Гороскоп на завтра, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

19:00

Репутационные риски для Украины: эксперты об арестах предприятий, которые кредитует ЕБРР

18:47

Воздушные силы ВСУ за два часа сбили 2 российских самолета Су-24

18:44

Окружение Путина взялось за Кадырова: Жданов рассказал, что ждет предводителя "Тик-ток" войскВидео

18:33

Это наша земля: ВСУ деоккупировали еще три населённых пункта на ХарьковщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябре
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрь
Рецепты
Консервация
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять