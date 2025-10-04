Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

С какой стати Беларусь имеет неприкосновенность?

Александр Кочетков
4 октября 2025, 06:10
162
Диктатор Лукашенко полностью поддерживает попытки Путина уничтожить Украину и даже является вторым после Медведева рупором кремлевского бреда.
С какой стати Беларусь имеет неприкосновенность?
Лукашенко и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 23 отдельная механизированная бригада

На днях имел интересный содержательный телевизионный разговор на канале "7 шагов к победе" (ссылка в первом комментарии). И в разговоре участники вышли на несколько тем, которые заслуживают отдельного рассмотрения.

В частности, что Украина должна сделать, чтобы в нашу победу не просто поверили наши партнеры, а убедились в ее реальности. Решительность и практическая бескомпромиссность здесь имеют особое значение.

Так, в СМИ много восторгов по поводу того, что наши дальнобойные удары остановили 38% российской нефтепереработки. Конечно, это не совсем так. Во-первых, повреждение определенного оборудования не означает, что встало все производство - на крупных предприятиях, как правило, несколько параллельных производственных линий. Во-вторых, после удара начинаются ремонтные работы, которые позволяют восстановить, как минимум, часть производства.

видео дня

При этом несомненно, что наши удары вызвали у недоимперии дефицит топлива в гражданской сфере, и страна-бензоколонка вынуждена закупать бензин и дизтопливо за рубежом. В первую очередь, у своих верных союзников.

В частности, на торгах в России, по данным СМИ, с июля по сентябрь 2025 года было реализовано 96,9 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов, что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом в сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168% по сравнению с августом, а дизельного топлива - на 83%.

Беларусь имеет два крупных нефтеперерабатывающих завода - Мозырский и Новополоцкий общей мощностью 24 млн тонн, а внутренний рынок Беларуси всего 8 млн тонн. Все остальное - на экспорт. Сегодня это - преимущественно в Россию, то есть, на обеспечение агрессии против Украины.

Диктатор Лукашенко полностью поддерживает попытки Путина уничтожить Украину и даже является вторым после Медведева рупором кремлевского бреда. Официальная белорусская пропаганда аж захлебывается от ярости по отношению к Украине, Европе и США и постоянно озвучивает агрессивные месиджи.

Мы никогда не забудем, что именно с территории Беларуси в 2022 году нас атаковали ракетами, авиацией и оттуда наступали войска агрессора, которые подошли вплотную к Киеву и стали известными на весь мир зверствами против мирного населения в столичных пригородах.

Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода находятся под санкциями Украины, США и ЕС. И оба они в досягаемости украинских дальнобойных дронов, координаты предприятий тоже хорошо известны. Так почему не усилить санкции в виде непосредственного уничтожения? Точнее, почему это до сих пор не сделано?

Есть ли какая-то уважительная причина, почему сейчас, когда Украина при поддержке партнеров настойчиво уничтожает российскую топливную инфраструктуру, работающую на войну, а режим Лукашенко помогает агрессору устоять, Беларусь остается вне поля зрения ВСУ?

Видимо, уже пора написать вежливое дипломатическое письмо в США, ЕС и Китай (это обязательно), что если Беларусь немедленно не прекратит поставки нефтепродуктов в Россию, Украина вынуждена будет принять соответствующие меры. А затем безотлагательно перейти от слов к делу.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Лукашенко Александр Кочетков
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ленинградскую область трясло от взрывов: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ

Ленинградскую область трясло от взрывов: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ

07:46Мир
От мокрого снега и ливней до +20: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

От мокрого снега и ливней до +20: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

06:15Синоптик
Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:05Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - ложь, Свиньям - разочарование

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Новый фактор в пользу Украины может заставить Путина свернуть "СВО" - The Times

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Последние новости

08:10

Может ли Украина стать "новым Китаем" по производству дронов для НАТО?

07:46

Ленинградскую область трясло от взрывов: дроны атаковали один из крупнейших НПЗВидео

06:15

От мокрого снега и ливней до +20: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

06:10

С какой стати Беларусь имеет неприкосновенность?мнение

05:30

Судьбоносный путь откроется трем знакам зодиака 4 октября: список счастливчиков

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
05:05

Землетрясение разрушит Крымский мост: ученые назвали вероятные сроки

04:32

Нужна только зубная щетка: лайфхак для невероятного объема волос

03:56

Гороскоп на завтра 5 октября: Девам - особенная встреча, Рыбам - расходы

03:30

Опытные грибники чаще всего ошибаются: как правильно собирать грибыВидео

Реклама
03:05

Метеочувствительным приготовиться: Украину накрыла жесткая магнитная буря

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с женщиной в офисе за 45 секунд

02:45

Каких людей надо держать подальше: 6 типов токсичных знакомых, что разрушают жизнь

01:43

Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

01:17

Одессу может затопить снова: названы районы, откуда лучше эвакуироваться во время ливней

00:36

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Днепропетровщине, - DeepState

00:05

Британцы массово заливают жидкость для мытья посуды раковину: в чем причина

00:01

Сочи массированно атаковали дроны, когда там находился Путин - СМИ

03 октября, пятница
23:51

Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг: СМИ узнали детали

22:39

Маленькие, но важные: для чего нужны синие таблички с цифрами на дорогахВидео

22:10

Венгры якобы не хотят быть в ЕС с украинцами: Орбан назвал причину

Реклама
21:42

Когда в октябре нужно переводить стрелки часов: появилось актуальное уточнение

21:26

По газовым объектам Украины было выпущено 35 ракет: где наихудшая ситуация

21:09

Атаки по Украине возрастут зимой: разведка Эстонии назвала самую опасную цель РФ

21:09

"Прогнозы врачей не радуют": путинист Киркоров приготовился к смерти

20:50

Наталья Сумская приняла важное решение - что она сделала

20:48

Летит куча Шахедов, в воздухе МиГи: высока угроза массированного обстрела

20:41

Не спасет даже Китай: эксперт рассказал, как прищучить Путина по-крупному

20:24

Еще одна область без света: россияне влупили по объекту энергетики

20:20

Андрей Матюха и деятельность его фонда: цифровые решения, помощь больницам и международные проекты актуально

20:06

В жизни Кита Урбана нашли новую женщину, от Николь Кидман он может получить миллионы

19:55

Цены растут, как на дрожжах: популярный овощ подорожал на 14% за неделю

19:31

Влупит 0 градусов, будет сыпать снег и лить дождь: украинцев предупредили о непогоде

19:10

Терпеть никто не будет: Путин гарантирует своему населению холодную и темную зимумнение

19:05

"Такое делается без предупреждения": ПриватБанк "выносит приговор" пенсионерам

18:57

75 лет и 139 дней: Джокович и Чилич провели самый возрастной матч в ШанхаеВидео

18:48

Староконстантинов с 13 века сменил пять имен: откуда взялось современное название

18:48

Остановка поставок вооружений США Украине из-за шатдауна: важное заявление МИД

18:14

Не выглядят на свои годы: эти три даты рождения дарят вечную молодость

17:55

Терминалы, банкоматы и приложение не будут работать: ПриватБанк остановит все финансовые операции

17:33

Китай "резко включается": неожиданный прогноз завершения войны в УкраинеВидео

Реклама
17:29

Орбан: Судьба Украины – быть с Россией

17:23

Убийство Парубия заказала Россия - СБУ нашла "неопровержимые доказательства"

17:17

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке, где мальчик гладит рубашку за 85 сек

16:59

ВСУ могут выйти из важного города: известно, есть ли угроза "открытия ворот"

16:55

Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

16:52

Обалденная намазка: форшмак по абсолютно новому рецептуВидео

16:46

Доллар и евро внезапно полетели вниз: новый курс валют на 6 октября

16:46

Принц Уильям рассказал, как дети отреагировали на рак Кейт Миддлтон

16:25

Газодобыча подверглась самой масштабной атаке: Свириденко раскрыла план РФ на зимуФото

16:24

Только две даты в октябре для хорошего урожая: когда сажать озимый лук

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять