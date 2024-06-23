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С чем связаны неадекватные заявления Путина?

Дмитрий Снегирев
23 июня 2024, 06:08
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Еще до начала саммита в Швейцарии, Путин отмечал возможность не только ядерного конфликта с Украиной, но и обмена ядерными ударами с европейскими партнерами
Владимир Путин
Владимир Путин / Скриншот YouTube

Анализ российских медиа и пабликов свидетельствует о том, что в России сейчас активно распространяется тезис о возможности применения тактического ядерного оружия для удара по территории Украины. Причем приводятся как тактико-технические характеристики оружия, так и, соответственно, дальнейшие сценарии непосредственно в зоне загрязнения, а также возможные действия украинских и российских войск.

Стоит говорить о том, что сейчас на театре боевых действий у Российской Федерации нет значительных продвижений даже тактического уровня. 30 сентября 2022 года российский диктатор подписал указ о включении в состав Российской Федерации четырех новых субъектов - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По состоянию на июль 2024 года этот указ не выполнен, что в первую очередь свидетельствует о личном поражении российского диктатора, причем не только информационном, но и политическом и военном. Понимая, что дальнейшее продвижение вглубь украинской территории является проблемным, тем более на фоне поставок военно-технической помощи со стороны наших партнеров из Европы и Соединенных Штатов, Путин встал на путь уже устоявшейся практики российской стороны - повышения ставок и градуса напряжения. В том числе, возможности реализации так называемых ядерных сценариев.

Но давайте посмотрим на реакцию западных партнеров. Хочу заметить, что это не первая подобная риторика со стороны российского диктатора. Еще до начала саммита в Швейцарии, Путин отмечал не только возможность ядерного конфликта с Украиной, но и обмена ядерными ударами с европейскими партнерами. Причем Путин тогда отмечал, что тактическое ядерное оружие Российской Федерации втрое мощнее использованных американцами бомб против Хиросимы и Нагасаки и, по мнению российского диктатора, значительно превосходит ядерный потенциал Европы.

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Подобная риторика уже после саммита имеет две целевые аудитории - непосредственно украинскую, а именно военно-политическое руководство нашей страны, на которое осуществляется военно-политическое давление, а также страны Европы и Соединенные Штаты. Но реакция западных партнеров более чем сдержанная. Напомню реакцию советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джона Кирби, который, отвечая на вопрос журналистов относительно ядерных угроз со стороны Российской Федерации, заявил, что подобные заявления Путина являются безответственным бряцанием ядерным арсеналом. В свою очередь он отметил, что Соединенные Штаты не наблюдают изменений в стратегической силовой позиции России после того, как Москва анонсировала учения по применению ядерного оружия.

Аналогичной была реакция со стороны европейских партнеров, которым и была адресована подобная риторика российского диктатора. Давайте посмотрим на реакцию Франции - на фоне заявлений Путина происходит испытание модернизированной стратегической ракеты средней дальности класса "воздух-земля", которая была выпущена с самолета "Рафаль" без боеголовки на территории Франции. Но показательно то, что испытание модернизированной стратегической ракеты средней дальности происходило как раз на фоне угроз Путина, а уже потом министр обороны Франции Лекорню заявил о том, что Франция сейчас планирует направлять на переоснащение собственного ядерного потенциала до 13% от общего количества ассигнований на силовой блок, в частности Министерства обороны Франции. Также здесь стоит упомянуть заявление Макрона о готовности рассматривать вопрос об использовании общеевропейского ядерного потенциала в качестве ответа на ядерные угрозы Путина.

Ну и, соответственно, реакция Великобритании, которая также принадлежит к пулу ядерных стран, была более чем показательной. Она четко дала понять Российской Федерации, если та хочет обострения, то без вопросов, Великобритания готова к подобному сценарию.

Причем стоит сказать, что позиция этой страны остается неизменной еще со времен Маргарет Тэтчер, которая после победы стран Запада в так называемой Холодной войне заявила о том, что именно наличие ядерного потенциала у Великобритании и стратегических партнеров дало возможность победить Российскую империю (тогда - коммунистическую). И заявления Сунака, причем не только заявления, но и конкретные действия на попытки Москвы пойти на эскалацию в нескольких точках земного шара и угрожать европейским партнерам ядерным оружием нашли более чем адекватный ответ. Это касается проведения крупнейших учений со времен Холодной войны на территории стран Балтии и Балтийского моря в ответ на попытки россиян обострить ситуацию на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

Как видим, позиции стран Запада консолидированы в противостоянии ядерным угрозам со стороны Путина. Давайте посмотрим на последние заявления представителей Белого дома, где четко прозвучал тезис, что Соединенные Штаты будут пересматривать свою ядерную программу в противодействии возможным ядерным угрозам со стороны Российской Федерации и КНР. А это показательно, потому что Путину дают понять, что Соединенные Штаты и страны Европы, чей ВВП значительно больше ВВП Российской Федерации, готовы к гонке вооружений, если Путин захочет встать на этот путь.

Но российская экономика не выдержит нагрузки учитывая то, что сейчас более 20% от ВВП уже выделяют на обеспечение боевых действий в Украине. А это критично для российской экономики, потому и звучат угрозы подобного характера, потому что дальнейшая война в Украине истощает в первую очередь не страны Запада, а катастрофически бьет по российской экономике. Как только процент расходов на сектор обороны превысит 25%, это будет критично для Российской Федерации.

Хотя бы основываясь на историческом опыте Первой Мировой войны, когда российская экономика не выдержала бремени войны в отличие от экономики Европы (хотя на тот момент экономика Российской империи считалась одной из самых динамичных).

Именно с этим и связаны эти неадекватные заявления российского президента, который путем угроз пытается побудить в первую очередь европейских партнеров надавить на Украину в моменте начала так называемых мирных переговоров.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

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