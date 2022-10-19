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С "Армагеддоном" у Суровикина будут проблемы

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

19 октября 2022, 19:20

Сергей "генерал Армагеддон" Суровикин, похоже, отличается от своих предшественников только лишь тем, что больше них понимает роль пиара.

Сергей Суровикин
С "Армагеддоном" у Суровикина будут проблемы, считает Альфред Кох/ Фото whatisyournameinsider.com

Пока на фронте ничего не изменилось. Интенсивность российских обстрелов ракетами и дронами украинских городов немного снизилась, а эффективность ПВО ВСУ – выросла. Союзники обещают скорую помощь в борьбе с иранскими "мопедами", поэтому будем надеяться, что острота кризиса в связи с обстрелами городов начинает потихоньку снижаться.

Суровикин и всякие его шестерки вчера как-то подозрительно много говорили о необходимости эвакуации мирного населения из Херсона, о том, что начинается "битва за Херсон" и что им предстоят "непростые решения". Что заставляет их говорить эти слова – непонятно. По сегодняшним картам я не вижу, чтобы ВСУ прямо буквально завтра могли бы угрожать Херсону. И поэтому, вслед за Виталием Кимом, считаю, что это Суровикин с подтанцовкой решили замутить какую-то поганку.

А может этот спектакль для Путина? Чтобы у него матка выпала от страха и он больше им войск подбросил, оружия, боеприпасов? А после того, как они выиграют "битву за Херсон" – он оценил их "ратный подвиг"? Ведь если никакой битвы пока нет, то ее не грех и придумать? Как Путин из бункера узнает: есть эта битва или ее нет? Интернетом он не пользуется, в газетах толком ничего не понять, Генштаб ВСУ молчит. как будто воды в рот набрал, а Конашенков расскажет то, что ему сообщит Суровикин. Сам-то Конашенков, сидя в Москве, откуда может узнать правду?

Хрен его знает, что на уме у этих дебилов. Да, впрочем, какая разница? У них там какие-то свои игры, и разобраться в них нормальному человеку не под силу… Смею высказать свою гипотезу: Сергей "генерал Армагеддон" Суровикин, похоже, отличается от своих предшественников только лишь тем, что больше них понимает роль пиара. Поэтому и создал себе образ безжалостного вояки, который может не моргнув глазом стирать с лица Земли целые города. А как полководец он обычный российский генерал "жуковской" школы, верующий в победу исключительно "пушечном мясом" и твердо убежденный в том, что "русские бабы еще нарожают".

Его реальный военный опыт ограничен лишь операцией в Сирии. И хотя в Википедии написано, что он является участником Второй чеченской войны, но в самой его биографии об этом нет ни слова. В Сирии он известен тем, что был одновременно командующим российской группировкой и командующим ВКС. Что позволяло ему использовать все стратегические ресурсы для бомбардировок сирийских городов. По всей видимости результаты этих бомбардировок были впечатляющими и они-то и создали ему весь этот зловещий образ. И немудрено: чего не разбомбить в пыль города, у которых нет ПВО?

А сейчас ситуация несколько иная: у Украины ПВО есть и даже вполне приемлемого качества. А скоро будет еще лучше. И с "Армагеддоном" у Суровикина будут проблемы. И он это понимает. Как и то, что после того, как "Армагеддон" не задастся, ему нужно будет демонстрировать свои полководческие таланты. А у него, по видимому, на этот счет есть обоснованные сомнения. Хотя бы потому, что у него не было случая их испытать. Поэтому он и сам толком не знает: есть они у него или нету.

Вот и нагоняет Суровикин жути и рассказывает как все плохо и вот-вот он сдаст Херсон. И что ему предстоят "непростые решения". Я прямо ждал, когда он скажет сакраментальное: "какой коновал вас лечил до меня", но, похоже, этот его пассаж вырезали… Тут ведь выигрыш по-любому: сдаст Херсон: "а я предупреждал, виноваты коновалы", а не сдаст – герой! Главное все это проговорить в паблик. Чтобы не забыли. И чтобы отложилось в памяти у кого надо. Вот такой вот у меня его образ вырисовывается. Постмодернистский. Типа: в нашем военном деле пиар – всему голова.

Так что в скором времени и этот генерал займет свое место в длинном ряду незадачливых путинских воевод, чей грозный образ разрушат ВСУ. Также, как они последовательно разрушили устрашающий образ кадыровских тиктокеров и многих других путинских генералов типа какого-нибудь, прости Господи, Дворникова. Про Дворникова нам тоже (помните?) какие-то жуткие истории рассказывали. И тоже, кстати, про его художества в Сирии. А как до дела дошло, так сдал этот герой России и Изюм и Лиман. И на юге у него тоже не задалось…

Самое главное сейчас выстоять. Не прогнуться. Я не знаю, что еще придумает Путин чтобы затянуть войну. Но проблемы надо решать по мере их поступления. Сейчас есть проблема – защитить украинские города. И ее надо решать. И она уже решается. Сегодня Генсек НАТО Столтенберг четко сказал, что средства борьбы с дронами поступят в Украину в самый короткий срок. Раньше я от него такого однозначного ответа не слышал ни по какому вопросу. Значит союзники понимают остроту ситуации и будут действовать оперативно.

Придумает Путин еще какую-нибудь гадость – значит настанет черед бороться и с ней. Все равно результат известен: наше дело – правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох
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