С 13 на 14 февраля был установлен абсолютный рекорд на фронте

По КАБ...
За сутки с 13 на 14 февраля был установлен абсолютный рекорд применения КАБ.
131.
131 КАБ модификаций ФАБ-250/500М62/1500М54, а так же были сбросы пока редких касетных РБК-500 и объемно-детонирующих этиленовых ОДАБ-500...
131 КАБ был применён за 24 часа преимущественно по Донецкой, Харьковской и Запорожской областям.
Ранее, абсолютный рекорд был установлен 25 ноября 2023-го - 120. За прошедшие сутки - 131.
Российские оккупанты форсируют события. В то время как они форсируют, наши партнёры, особенно заокеанские... Придумайте подходящее слово сами.
Но и пара слов по БДК "Цезарь Куников".
Что интересно, БДК "Цезарь Куников", с которым утром, что-то случилось под Алупкой, относится к БДК проекта 775.
Введён он был в эксплуатацию в 1986 году, а построен в Польше на верфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске.
Его полное водоизмещение 4 тыс тонн. Экипаж в полном составе 87 чел.
Данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ, но как десантный функционал - это 12 ед бронетехники техники и не менее 340 чел десанта.
Поэтому вопрос, когда с ЦК случилось то, что случилось, он был загружен и интересно чем, или шёл порожняком? Но даже если и шёл порожняком, это всё-равно - прекрасно!
Ведь в россии ни одна верфь не может строить и даже полноценно ремонтировать эти корабли.
Як то кажуть, мазаль тов!
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".