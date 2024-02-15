С 13 на 14 февраля был установлен абсолютный рекорд на фронте

Российские оккупанты форсируют события. В то время как они форсируют, наши партнёры, особенно заокеанские.

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КАБ / Коллаж Главрел, фото Генштаб ВСУ, Википедия

По КАБ...

За сутки с 13 на 14 февраля был установлен абсолютный рекорд применения КАБ.

131.

видео дня

131 КАБ модификаций ФАБ-250/500М62/1500М54, а так же были сбросы пока редких касетных РБК-500 и объемно-детонирующих этиленовых ОДАБ-500...

131 КАБ был применён за 24 часа преимущественно по Донецкой, Харьковской и Запорожской областям.

Ранее, абсолютный рекорд был установлен 25 ноября 2023-го - 120. За прошедшие сутки - 131.

Российские оккупанты форсируют события. В то время как они форсируют, наши партнёры, особенно заокеанские... Придумайте подходящее слово сами.

Но и пара слов по БДК "Цезарь Куников".

Что интересно, БДК "Цезарь Куников", с которым утром, что-то случилось под Алупкой, относится к БДК проекта 775.

Введён он был в эксплуатацию в 1986 году, а построен в Польше на верфи "Stocznia Polnocna" в Гданьске.

Его полное водоизмещение 4 тыс тонн. Экипаж в полном составе 87 чел.

Данные корабли в последнее время использовались преимущественно как транспорт, в логистических цепочках РОВ, но как десантный функционал - это 12 ед бронетехники техники и не менее 340 чел десанта.

Поэтому вопрос, когда с ЦК случилось то, что случилось, он был загружен и интересно чем, или шёл порожняком? Но даже если и шёл порожняком, это всё-равно - прекрасно!

Ведь в россии ни одна верфь не может строить и даже полноценно ремонтировать эти корабли.

Як то кажуть, мазаль тов!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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