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"Рюрик! Нас обманули! Гитлер!": о чем бормотал пациент Путин

Игорь Эйдман
11 февраля 2024, 19:13
Затем больной упал без сил, потерял сознание и больше не реагировал на вопросы врача.
Путин
Путин во время интервью / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Подлинный текст известной беседы.

- Владимир, зачем вы напали на Украину?

- Сейчас я быстро объясню. Всё началось с Рюрика и Ленина. Рюрик создал Россию, а Ленин - Украину. Потом поляки заставили Гитлера на себя напасть. А автрийцы зачем-то ополячили русских. Об этом Богдан Хмельницкий мне написал. Дима, принеси, письма!

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Вообще Богдан сватался к Екатерине 2 и всё уже было на мази, но Хрущёв зачем-то отобрал у неё Крым и отдал Украине. Она обиделась и пожаловалась Сталину, а Сталин - мне. Сынок, говорит, выручай, там же русские люди. Ну я и помог.

Дальше нас с Ярославом Мудрым (мы с ним оба мудрые, но доверчивые) американцы обманули, надули просто. Расширили НАТО на Восток. В общем пришлось к хану Батыю обращаться за поддержкой. Ну и к Бисмарку заодно. Он поддержал: главное, говорит, потенциал.

А потом я послал отца Володи Зеленского на фронт, за языком. Он самого Гитлера поймал и сыну отдал, в качестве живой игрушки. А Володя с Гитлером подружился и тот его нацизму обучил. Я ему говорю, Володя, ну как же так?

Путин начал нервничать, путать слова, постепенно перешёл на бессвязное бормотание. Изо рта у него пошла пена. Можно было различить только отдельные выкрики: Надули, обманули! Водили за нос! Это не мы начали! Это вы взорвали! Украина! Украина! Рюрик! Петр! Екатерина! Ленин! Сталин! Я! Я! Я!

Затем больной упал без сил, потерял сознание и больше не реагировал на вопросы врача.

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Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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