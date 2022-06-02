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Ряды армии Путина редеют: почему буряты и чеченцы скоро побегут из Украины

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

2 июня 2022, 09:13

Мародёры из РФ расколоты и демотивированы - старшие офицеры озлоблены на командование и кроют матом Путина и Шойгу, а солдаты ненавидят своих командиров.

Чмоня
Резервы российской армии ограничены / ВСУ

Мои друзья спорят о том, что раньше кончится у Путина: деньги или оружие. А я считаю, что раньше кончится пушечное мясо. Российская армия сейчас на Донбассе применяет привычную тактику - пытается завалить врага трупами своих солдат. Но и трупы эти заканчиваются.

Нет, военнообязанных в России полно, но мобилизацию объявлять власти боятся, а желающих продать свою жизнь за несколько тысяч долларов становится все меньше. Основной поставщик пушечного мяса - бедные регионы, нищая глубинка. Но оттуда уже погнали на убой всех, кого можно было. А идейных фашистов, рвущихся убивать украинцев, - единицы.

Итак, резервы российской армии ограничены. Вторая ее фатальная проблема - низкий боевой дух и усиливающееся разложение. Российские наёмники в захватнической войне не могут победить украинских воинов, защищающих свою землю.

Достаточно послушать записи разговоров российских оккупантов, чтобы понять - эта армия мародёров расколота и демотивирована. Старшие офицеры озлоблены на командование и кроют матом Путина и Шойгу. Солдаты ненавидят своих командиров. Россияне не доверяют "домбасянам", чеченцы в конфликте с бурятами, дагестанцы - с русскими. И так далее.

Эту армию ведут в бой только страх и деньги. Но судя по множеству отказов воевать, украинцев она начинает бояться больше собственного командования.

Читайте такжеПутин не выдерживает войны: почему в Кремле заговорили о перемирииПроблемы накапливаются. В какой-то момент российские вояки просто побегут с Украины, удобряя в процессе бегства её и без того плодородную землю.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

война в Украине Игорь Эйдман
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