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Русским после войны предстоит пройти все круги ада

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

6 января 2023, 06:20
Когда эта война закончится, то для украинцев все самое страшное будет позади. А вот для русских - все самое страшное только тогда и начнется.
Российские военные
Русским после войны предстоит пройти все круги ада, считает Альфред Кох / Telegram, Радио Свобода

Медийная активность генерала Буданова меня уже пугает. Я, конечно, старомодный человек, но этот новый тренд, когда начальник разведки (!) воюющего государства (!!) дает одно интервью за другим и ежедневно сообщает граду и миру прогнозы самого радикального свойства - это какая-то совсем новая стилистика. Я-то больше привык к тому, что сама личность такого человека является гостайной. Впрочем, это не моего ума дело. Был бы толк. Если его начальству это ок, то мне и подавно…

Что меня на самом деле потрясло… А, собственно чему я удивляюсь? Но, тем не менее, при всей предсказуемости, все же потрясло. Чего греха таить? Так вот, что меня потрясло, так это реакция на гибель мобиков в Макеевке.

Дело в том, что я девять лет, с 1969 по 1978 год, прожил на Волге, в городе Тольятти. Туда моя семья переехала из Казахстана и оттуда я семнадцатилетним пацаном уехал в Ленинград, поступать в институт. Я очень хорошо знаю этот край. Мои родители еще долго там жили и я к ним со всей моей семьей ездил каждое лето на Волгу. Я часто бывал в Самаре (тогда - Куйбышеве), иногда - в Сызране. У меня там осталось много друзей и т.д.

Теперь я узнал, что почти все погибшие под ударами HIMARS россияне - были мобилизованы как раз из Самарской области. То есть не чужих мне краев. И, разумеется, я не мог безучастно следить за тем, как самарцы переживают это горе. Я не буду кривить душой: мне не безразличны эти люди.

И вот тут я, честно говоря, слегка офигел. Я не знаю сколько действительно погибло людей. МО РФ говорит о 89 убитых и "множестве" раненных. Украинцы еще пару дней назад говорили про 600 трупов, теперь уже говорят про 400… Думаю, истина где-то посередине. Наверное, погибли 200-300 человек. А с раненными - все 500.

В любом случае - это огромное число смертей. Во многие дома Самарской области пришла беда. Я понимаю, что люди запуганы, что они боятся высказать всю ту боль, которая разрывает их, они не хотят, чтобы их обвинили в нелояльности, какой-то предательской слабости, мало еще в чем.

Но! Во главе Самарской области тоже ведь не какие-то звери стоят. Они тоже все это приняли близко к сердцу. И поэтому объявили в Самаре митинг, посвященный памяти погибших.

Вот! Власть идет навстречу людям! Хотите публично поговорить о своем горе - несите его сюда, на площадь. Мы вместе с вами погорюем, утешим вас, поддержим!

То есть приходите люди добрые. Этот митинг разрешенный. Никто вас не будет бить дубинкой по голове, сажать в автозак и увольнять с работы. Все легально и все одобрено там, где надо. Вам совершенно не о чем беспокоиться.

И вот в назначенный час на площади собрались … 500 человек. Я не ошибся. Всего - пятьсот. То есть фактически один человек на одного убитого и раненого. То есть жена, например, пришла, а мать уже - нет. Или - наоборот. Недосуг. Заняты. Я уже не говорю про отцов, братьев, сестер, детей… У этих точно были в этот момент дела поважнее… Ну, а про друзей, коллег по работе, просто знакомых и речи нет.

Какая-то генеральская жена в дорогой шубе произнесла патриотическую речь, потрепетали на ветру российские триколоры и… все…

Ах, да! Совсем забыл: кто-то выдвинул инициативу! В связи с тем, что так толком до сих пор и неясно, сколько же точно народу погибло и кто именно, было предложено подписать петицию в МО РФ с требованием опубликовать, наконец, полный пофамильный список погибших в Макеевке. Инициатива была поддержана. И петицию подписали … 200 человек. Это все. Остальным этот вопрос - неинтересен.

Я не знаю как вам, а по мне так это приговор. Ладно из-за Беслана не вышли на улицы. Где-то там, какие-то "чужие" кавказцы-чеченцы убили каких-то "чужих" кавказцев-осетин. Ну, детей, да жалко, конечно. Но - не сильно. Они - не "наши". И далеко.

Ладно - из-за "Норд Оста" не было никаких митингов. Это в Москве они там зажрались. Поделом им. Ишь, моду взяли по театрам ходить. Сами там в Москве эту войну начали, вот и расхлебывайте теперь.

Но вот убили ваших детей. Детей! Не чеченских, не осетинских, не московских. Ваших собственных детей. Как вам такое? Неинтересно. 200 человек заинтересовались кто же все-таки погиб. А больше - никто.

Вот Арестович давеча с удивлением рассказывал, что российские солдаты идут в атаку не пригибаясь, даже когда по ним стреляют из крупнокалиберного пулемета. Что российские солдаты, чтобы не попадать в плен, подрывают себя гранатами. И Алексей удивлялся: под какими они веществами?

А не под какими. Они знают, что они всем по херу. Ровно так же как и им самим все по херу. И сами они себе по херу. И вообще на все плевать, и на все насрать. В буквальном, физиологическом смысле этого слова.

Вот многие удивляются: почему российские солдаты везде оставляют такое большое количество экскрементов? А вот именно поэтому! Они так самовыражаются! Это происходит потому же, почему они не пригибаются под пулеметной очередью. Хотите, называйте это храбростью, хотите - бесчувствием. Как хотите, так и называйте.

Это тот самый русский дух. Он так - пахнет. И я этот запах знаю. Я ведь сам наполовину русский. И я не собираюсь это скрывать. Так получилось. Ничего уже не поделаешь.

Ужасное дело. Как со всем этим быть? Лечится ли это? Я даже не знаю ответа на вопрос: это их Путин такими сделал или они сроду такие? Вроде, когда я среди них жил - мне казалось, что все нормально. Привык? Принюхался? Или как?

Прав Леня Парфенов: когда эта война закончится, то для украинцев все самое страшное будет позади. А вот для русских - все самое страшное только тогда и начнется. Им предстоит пройти все круги ада. После такой грандиозной пьянки и похмелье будет подобающее.

Ну а нам всем, кто находится по эту сторону баррикад, я желаю скорейшей победы. Потому, что наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Макеевка Альфред Кох
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