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Русские, вы хоть сами знаете, что присоединили?

Сергей Гармаш

представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, журналист 

4 жовтня 2022, 08:57

Вы грозитесь применить ядерное оружие за посягательство на ваши новые территории, но при этом не называете границ этих территорий.

Путин Кремль
У Путина не знают границ новых территорий / коллаж УНИАН

Говорят: если хочешь сделать глупость очевидной - доведи ее до абсурда. Вот этим и занимается сейчас россия – доводит до абсурда глупости своего бесноватого диктатора. Иначе, как можно назвать то, что они аннексировали территории, не обозначив их территориальные границы?

У Пескова журналисты спрашивают: а в каких границах мы присоединили Херсонскую и Запорожскую области? А он, на полном серьезе, отвечает – это пусть народ решит!...

А если народ решит, что Херсонская область, которую присоединила россия – это квартира местного гауляйтера и не больше?...

Вы грозитесь применить ядерное оружие за посягательство на ваши новые территории, но при этом не называете границ этих территорий. И судя по темпам наступления ВСУ, никогда их и не назовете. Так что же вы присоединили? Какие территории Госдура считает Херсонской и Запорожской областями?...

В общем, в Кремле так увлеклись гибридизацией всего, - мира, войны, дружбы, братства, - что сейчас пользуются гибридным разумом.

Источник

Кремль Владимир Путин
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