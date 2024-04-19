Русские стремятся оккупировать Часов Яр до конца мая

Сейчас оккупанты используют так называемое "окно возможностей", чтобы попытаться захватить всю Донецкую область в административных границах.

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Россияне пытаются захватить Часов Яр / Коллаж: Главред, фото: 36 бригада, 35 бригада

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что ситуация в Часовом Яру контролируется подразделениями ВСУ, однако оккупанты не прекращают попыток захватить город.

По словам спикера, враг пытается всеми способами выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем, Силы обороны контролируют ситуацию.

Сейчас оккупанты используют так называемое "окно возможностей", чтобы попытаться захватить всю Донецкую область в административных границах. Именно конец мая является определяющим для оккупантов.

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Ведь тогда должна заработать т.н. "чешская снарядная инициатива" и инициатива стран ЕС, предусматривающая передачу Украине около 1,5 млн снарядов. И этого количества будет достаточно, чтобы удержать российское продвижение.

Накануне премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о том, что чешская инициатива по получению Украиной боеприпасов может обеспечить Киев 1,5 миллионами артиллерийских снарядов в течение года. В рамках своей инициативы Прага уже может передать Киеву 500 тысяч боеприпасов.

Кстати, чешская инициатива - не единственная. Аналогичную разрабатывают Эстония и Великобритания, об этом говорила и Франция.

Кроме того, до конца мая должен быть решен вопрос т.н. "политического кризиса" - блокирования военно-технических договоров о сотрудничестве Украины и США. Сейчас стороны пытаются достичь компромисса. И Киев удовлетворит даже кредит или лизинг военной техники.

То есть до конца мая ситуация должна измениться. Россияне не могут этого не понимать. Перед ними стоит жесткий дедлайн и понимание ограниченности по времени. Этим и объясняется изменение тактики в моменте применения бронетанковых группировок на всех ключевых направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и тому подобное. Кроме того, они идут в т.н. "мясные атаки".

К сожалению, ситуация остается сложной. Пользуясь преимуществом в живой силе и технике, россияне ведут наступление, при этом стремясь прорваться по всей линии боевого соприкосновения, а не на отдельных участках.

Но, основную ставку оккупанты делают на захват Часового Яра, поскольку этот город - путь к дальнейшему продвижению вглубь территории Донецкой области, прежде всего, к крупным украинским городам Константиновки, Славянска и Краматорска.

Во-вторых, Часов Яр расположен на господствующих высотах.

Поэтому контроль над данным городом дает каждой из сторон тактическое и оперативное преимущество в моменте огневого поражения и огневого контроля за локациями. То есть невозможность подвоза боекомплекта, вывоза раненых, проведения ротаций. Оккупанты пробовали прорваться в восточную часть города, кстати, именно эта часть расположена на господствующих высотах, и поэтому контроль именно над данной частью города будет и в дальнейшем определять характер боевых действий не только в районе Часов Яра.

В-третьих, Часов Яр - это важная транспортная развязка. Здесь пересекаются трассы с Бахмутского направления и со стороны оккупированной части Луганской области.

Этими причинами обуславливается внимание Вооруженных сил Украины в моменте удержания этого города.

Причем оккупанты (несмотря на бравурные заявления о якобы их тактических успехах в районе Часового Яра) сами признают, что город превращен Вооруженными силами Украины в сплошной оборонительный узел.

По сообщениям самих российских оккупантов, пока невозможно проводить ротации личного состава, участвующего в штурме. Сами россияне признают тот факт, что даже вынос раненых занимает несколько суток. Также они указывают на высокую интенсивность средств поражения украинской стороны - это ствольная артиллерия и FPV-дроны. Российские подразделения имеют катастрофические проблемы с материально-техническим обеспечением. Речь идет о нехватке горюче-смазочных материалов, боекомплекта.

Основную часть российских подразделений регулярных войск РФ на этом участке фронта составляют мобилизованные, подготовка которых длилась полторы недели. До 80% личного состава - это уроженцы города Волгограда, которые прошли подготовку около полутора недель, затем были переброшены в зону боевых действий. Они не имеют ни малейшего понятия о тактической медицине, ведении боевых действий в условиях городской застройки и так далее.

Россияне в районе Часового Яра применяют тактику флангового охвата позиций Вооруженных сил Украины. Удары наносятся непосредственно по флангам.

Россияне попытались разогнать информацию о якобы обвале всей линии фронта. Не произошло обвала. Да, линия боевого соприкосновения динамична. Ситуация меняется буквально каждый час. Но ВСУ демонстрируют активный характер обороны, а также переходят в контрнаступление.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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