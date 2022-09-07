Русские получили прилет в ответ на газовый шантаж

В Европе обсуждается ограничение цен на российский газ / Фото УНИАН

Вы слышали что-то о "не-ньютоновской жидкости"? Это жидкость, которая становится твердой, как камень, после резкого удара.

Путин не слышал, узнает теперь об этой концепции, наблюдая за ответом европейцев на энергетический шантаж. Только вчера прозвучало заявление пескова о том, что "перебои с газом будут, пока будут санкции", сегодня россияне получили прилет в ответ. Очень болезненный.

Видео дня

Немецкий министр экономики Роберт Габек заявил, что страна не будет останавливать свои атомные станции этой зимой. Это немыслимое еще несколько месяцев назад заявление - отказ от атомных станций - священная корова немецкой политики.

Но посчитав, сколько будет стоить противостояние на энергетическом фронте, немцы решили оставить атомные станции в резерве. Они будут включаться в периоды, когда нехватка электроэнергии станет критической.

Это не единственный ответ ЕС на шантаж. Газовые хранилища заполнены почти на 82%, только Германия выделяет 60 миллиардов евро на помощь предпринимателям и домохозяйствам, президент Фон Дер Ляен в ближайшее время объявит стратегию противостояния, хотя ее основные пункты уже слили в прессу: дополнительное налогообложение энергетических компаний, которые пользуются с высоких цен, целевая помощь малообеспеченным, ограничение потребления. Обсуждается также ограничение цен на российский газ.

Эффективность можно оценить в деньгах: на фоне заявлений о том, что Европа не собирается уступать россии, цены на газ снизились уже на 12% и упали до 2220 долларов за тысячу кубических метров. Газовый рынок тонко почувствовал, за кем сильная позиция, и у Путина шансов на выигрыш в энергетической войне становится все меньше.

Об использовании энергетики как оружия уже со следующего года россияне могут просто забыть. Сегодня Макрон заявил о том, что доля российского газа на рынке ЕС уменьшилась с 50% до 9%. Это, бесспорно, политическое заявление. Которое свидетельствует, что кремль потерял свое доминирование на рынке ЕС навсегда.

И только Венгрия продолжает использовать привычный подход наращивания зависимости от России. Несмотря на то, что все соседи признают, что газ - это оружие, которое россияне используют против Запада.