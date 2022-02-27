Русские налетались. Что означают западные санкции?

Самолеты иностранного производства отныне не будут летать в России / Фото Reuters

Что означают западные санкции?

Для России - это катастрофа. Не сегодня, но очень быстро. Поясню на примере авиационной отрасли, более близкой мне по первичной специальности авиаинженера. Евросоюз, а до того США, Канада и другие производители самолетов, запретили передачу России технологий, оборудования, запасных частей для авиации и космической отрасли. Так же запрещено предоставление России услуг по страхованию и перестрахованию авиационных перелетов. Кроме того, для России закрыто небо Европространства, США, Канады - для самолетов российских компаний, российских собственников, контролируемых россиянами компаний. Что это значит для России?

Поскольку 70% авиационного парка России - это самолеты зарубежного производства (Аэробусы, Боинги), большая часть из которых к тому же используются на условиях лизинга, это означает почти полный коллапс системы авиаперевозок. Заграницу из России не сможет вылететь почти никто. Большинство полетов внутри страны так же будут отменены.

Читайте такжеЕвросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российской авиацииПотому что самолеты западного производства не будут летать из-за невозможности страхования перелетов, отсутствия запчастей и указанных выше запретов на перелеты. Самолеты в лизинге - будут отозваны из России их зарубежным владельцам. Если Россия их не отдаст, как это некогда делал Иран, - нарвется на еще большие проблемы, в том числе суды и аресты российской собственности за рубежом.

На самолетах российского производства внутри страны, если владельцами являются российские компании, - они еще смогут летать, но подавляющее большинство рейсов будет отменено. Это почувствуют миллионы россиян, которым придется отменить планы зарубежного отдыха и бизнес-перелетов.

Налетались - теперь пусть поездят поездами по железной дороге, Россия большая - по 7-9 суток из конца в конец. И загорать/купаться пусть привыкают в Белом или Баренцевом морях. За все надо платить! И западные санкции заставят их заплатить высокую цену.