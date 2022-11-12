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Русские начинают спешить и ошибаться

Алексей Копытько

блогер, советник министра обороны Украины

12 ноября 2022, 06:31

Давайте коллективно поможем им совершить очередной "жест доброй воли".

Владимир Путин, Кремль
Россиян бесит отсутствие видимых признаков паники у нас / УНИАН

Наблюдая за пытающимися достичь середины Днепра тушками российских солдат, надо помнить, вследствие чего эта толпа оказалась на правом берегу.

10 июля начались публичные подачи от украинской власти как мы решительно настроены освободить "побережье". Кушать не можем, так настроены. Даже приказ ВГК соответствующий имеется. Министр обороны сказал!

Полупублично и между всех возможных строк доводилось, что подвиг нужно совершить к 24 августа.

Что мотивировало российскую сторону к действиям по насыщению правого берега военными организмами, причём – наиболее боеспособными.

После чего за дело взялись наши воины, которые весь период публичных танцев готовились. Дальше вы знаете. Наша армия крепко всех удивила в Харьковской области. Выстояла в Донецкой и Запорожской областях. А сейчас доводит до логического завершения на правом берегу.

Прошло ровно 4 месяца.

Большие свершения – это результат слаженной командной игры, где каждый делает свою часть работы.

Сейчас новый раунд.

В ближайшее время будет очень много риторики и вбросов на счёт переговоров-шмереговоров, договорняков, сценариев, зрады, перемоги и т.д. Всё будет исключительно из высокопоставленных достоверных источников.

Для сохранения психического здоровья в этот период имеет смысл избегать категоричности. И помнить!

Есть процесс переговоров и сопровождающие его ритуалы. Они решают свою задачу.

А есть результат(ы). И результат(ы) не всегда линейны и часто не в тех сферах, о которых официально переговариваются.

В марте тоже были переговоры. Ибо они были нужны. А потом товарищ Лавров начал обижаться, что украинская сторона вероломно что-то там передумала и обидела его в лучших чувствах.

Не нужно большого ума и проницательности, чтобы наложить хронологию и увидеть: тогда же Минобороны раскачивало историю с получением тяжёлых вооружений западного образа. И раскачало.

Результаты – известны. Вчерашний 25-й пакет помощи от США + взносы от Норвегии и Нидерландов в фонд под эгидой Британии – хорошая иллюстрация.

В общем. И тогда, и сейчас всё определит ситуация на поле боя. Поэтому главный фокус – усиление нашей армии и других компонентов обороны.

Именно поэтому Россия стремится размыть этот фокус. Добавить в него больше ингредиентов а-ля 1) срыв зерновой сделки, чтобы вызвать турбулентность и давление на Европу; 2) удары по нашей инфраструктуре – чтобы снова-таки вызвать кризис беженцев из Украины, и т.д.; 3) ракетно-дроновые и возможно ядерные шашни с Ираном…

Пока у них получается хуже, чем они планировали. Но ситуация по-прежнему очень непростая. Жесточайшие бои в Донецкой области.

Так что берегите эмоции. Россиян бесит и дезориентирует отсутствие видимых признаков паники у нас. Они начинают спешить и ошибаться. Давайте коллективно поможем им совершить очередной "жест доброй воли".

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новости Донецка мирные переговоры с Россией
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Русские начинают спешить и ошибаться

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