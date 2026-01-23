Эти русские грёзы были забавны первые 25 раз, но сегодня уже приелись и не возбуждают даже быдло в далёком Соплежуйске.

На российском телевидении призвали ударить "Орешником" по странам Балтии. "Пусть они умрут, потому что их не жалко", — рассуждают вурдалаки. Пока романтичный Трамп формирует "Советы Мира", медиаобслуга русского Рейха продолжает мечтать о тотальной смерти соседей и сжигании балтийских детей в пламени "Орешников".

Однако разнообразием русский телевизор не балует. Официальные СМИ спустились до уровня капустника в "тяжёлом отделении" психушки. Пропагандистам пора обогатить репертуар. А то они опять "убивают" народы Земли надоевшими ракетами, а города рубят лопатками русских десантников. Конечно, все их геноциды свершаются "за три дня", а нации уже стоят на коленях и облизывают железный лапоть Кремля.

Эти русские грёзы были забавны первые 25 раз, но сегодня уже приелись и не возбуждают даже быдло в далёком Соплежуйске. Неужели так сложно добавить свежую струю в пропаганду? Русские мечты могли бы быть гораздо изощрённее и смелее. Ненависть к человечеству — "коронная тема" наследников Достоевского. У них получается страстно, но зацикленно на одних и тех же методах истребления людей. Ведь население Земли можно "уничтожать" гораздо больнее и поучительнее: опыляя континенты ядами, бомбя раскалёнными метеоритами и обрушивая столицы сквозь проломы земной коры прямо в жидкие расплавы мантии. Такие новации были бы очень по душе и Кремлю, и населению, которое устало от позора своих грязных орков, которые четвёртый год ползают по развалинам посёлков Донбасса.

