Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Русские мечты об апокалипсисе могли бы быть гораздо изощрённее

Александр Невзоров
23 января 2026, 08:15
112
Эти русские грёзы были забавны первые 25 раз, но сегодня уже приелись и не возбуждают даже быдло в далёком Соплежуйске.
Кремль
Разнообразием русский телевизор не балует / Фото: t.me/news_kremlin

На российском телевидении призвали ударить "Орешником" по странам Балтии. "Пусть они умрут, потому что их не жалко", — рассуждают вурдалаки. Пока романтичный Трамп формирует "Советы Мира", медиаобслуга русского Рейха продолжает мечтать о тотальной смерти соседей и сжигании балтийских детей в пламени "Орешников".

Однако разнообразием русский телевизор не балует. Официальные СМИ спустились до уровня капустника в "тяжёлом отделении" психушки. Пропагандистам пора обогатить репертуар. А то они опять "убивают" народы Земли надоевшими ракетами, а города рубят лопатками русских десантников. Конечно, все их геноциды свершаются "за три дня", а нации уже стоят на коленях и облизывают железный лапоть Кремля.

Эти русские грёзы были забавны первые 25 раз, но сегодня уже приелись и не возбуждают даже быдло в далёком Соплежуйске. Неужели так сложно добавить свежую струю в пропаганду? Русские мечты могли бы быть гораздо изощрённее и смелее. Ненависть к человечеству — "коронная тема" наследников Достоевского. У них получается страстно, но зацикленно на одних и тех же методах истребления людей. Ведь население Земли можно "уничтожать" гораздо больнее и поучительнее: опыляя континенты ядами, бомбя раскалёнными метеоритами и обрушивая столицы сквозь проломы земной коры прямо в жидкие расплавы мантии. Такие новации были бы очень по душе и Кремлю, и населению, которое устало от позора своих грязных орков, которые четвёртый год ползают по развалинам посёлков Донбасса.

видео дня

Источник

О персоне: Александр Невзоров

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года.

Нвзоров - резкий критик Путина в последние годы.

С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы".

3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Невзоров
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

09:41Мир
Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

09:06Энергетика
Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – Максакова

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Три знака зодиака очень скоро озолотятся: кому готовиться к богатству

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

Последние новости

09:56

Трамп одобрил: Путин предлагает внести $1 млрд в Совет мира за счет замороженных активов

09:41

Европа после конфликта с Трампом снова сосредотачивается на Украине – Bloomberg

09:06

Графики не действуют: в ряде областей Украины ввели аварийные отключения

09:00

Путин стал балластом для российских элит, они изучают кейсы Мадуро и Каддафи – МаксаковаВидео

08:52

Гороскоп на завтра 24 января: Водолеям - обида, Овнам - неожиданный поступок

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:29

Враг прорывается в Донецкой области, но ВСУ дают отпор: ISW сообщил об успехе

08:15

Русские мечты об апокалипсисе могли бы быть гораздо изощрённеемнение

08:14

От взрывов "тряслись стены": в Пензе: дроны атаковали нефтебазу и ТЭЦ

07:14

"Российский сценарий": Кремль раскрыл детали новых переговоров по Украине

Реклама
06:10

Война за Гренландию отменяется: как вернуть Трампа лицом к Украинемнение

06:02

Будет любовь и хороший доход: какой знак зодиака вздохнет свободней в конце зимы

05:45

"Ему 60, это чувствуется": жена Павлика откровенно заговорила о браке с артистом

05:17

Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов

04:41

Сладкий феномен 80-х: почему "барбариски" сметали с полок и как их использовали

04:30

Успех уже на горизонте: три знака зодиака станут главными счастливчиками недели

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 секунду

03:39

Можно ли кошкам давать молоко – ветеринар удивила вердиктомВидео

02:53

Как не мерзнуть даже в сильные морозы: проверенные советы от канадцев

01:51

"Он приехал и сказал только одно": Трамп раскрыл детали встречи с Зеленским

00:53

Полесье запускает кадровые изменения: почему клуб отправил ключевого игрока в аренду

Реклама
22 января, четверг
23:57

Как долго нужно ехать, чтобы аккумулятор зарядился в мороз: эксперты ответили

22:58

Ветеринары объяснили, почему кошки так любят садиться на вещи хозяина

22:50

Свет только на несколько часов: новые графики для Днепра и области на 23 январяФото

22:36

Ввели жесткие графики - когда не будет света в Черкасской области 23 января

21:35

США и Украина готовят план: что предложат РФ в Абу-Даби по прекращению огня

21:27

РФ, вероятно, впервые нанесла удар по Украине своими "ракет-зомби": чем они особенные

21:23

Волонтер Сергей Стерненко получил должность в Минобороны - чем он будет заниматься

21:01

Отключение света в Запорожье и области 23 января - когда не будет электроэнергии

20:46

16 часов без света: введены жесткие графики отключения света в Сумах на 23 января

20:40

Настоящие "термосы": какие старые дома дольше всего сохраняют тепло без отопления

20:22

Будет новый обстрел: мониторы предупреждают об опасности

19:59

Враг готовит наступление сразу с трех направлений: какая область под угрозой

19:41

Путин пойдет на компромисс, переговоры Украины с РФ начнутся завтра - о чем будут говорить

19:35

Туристка зашла внутрь пирамиды в Египте и пожалела – что с ней случилосьВидео

19:31

"Привилегий" больше не будет: еще одна страна готовит изменения для украинских беженцев

19:23

Заходят с разных сторон: Кривой Рог под ударом дронов, прогремели громкие взрывы

19:23

РФ начала бить по Украине экспериментальной ракетой "Искандер-М1": в чем опасность

19:10

Начался чемпионат мира по красивым обещаниям и речаммнение

18:47

Зеленский раскрыл, сколько дронов и баллистики РФ производит каждый день

18:33

Морозы готовятся отступить: какая будет погода в Днепре в эти выходные

Реклама
18:33

Вышел трейлер фильма культового режиссера с Кейт Бланшетт и Адамом ДрайверомВидео

18:27

Как образуются снежинки и почему одинаковых не бывает: ответ вас удивит

18:13

Украинцев призвали сделать запас воды и еды на 3-5 дней - что произошло

17:57

Когда отменят графики отключений света в Украине - появился тревожный прогноз

17:37

Гривня стремительно укрепляется, евро падает: новый курс валют на 23 января

17:31

Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

17:29

Спецоперация в ледяной воде: как спасатели ГСЧС чинили трубу ТЭЦ после обстрелаВидео

17:26

Украина, Россия и США: Зеленский назвал дату трехсторонних мирных переговоров

17:05

Украину оставили без "Оскара": какой российский фильм заменил "2000 метров до Андреевки"Видео

17:05

Половину зарплаты на жилье: как в Полтаве изменились цены на аренду квартир

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять