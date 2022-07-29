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Русская тварь во имя цивилизации должна быть раздавлена в ноль

Алексей Арестович

Военный эксперт, аналитик

29 июля 2022, 21:38

Кремлевские чучела решили записать себе в счёт ещё одно военное преступление.

еленовка
Русские в Еленовке решили скрыть доказательства пыток и убийств в колонии / t.me/pgo_gov_ua

Специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.

Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы преступления после событий, происшедших в здании.

Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара.

Кремлевские чучела решили записать себе в счёт ещё одно военное преступление.

Воспалённый мозг авторов этой бойни попытался решить сразу несколько задач:

- скрыть доказательства пыток и убийств в колонии,

- направить гнев родственников и сочувствующих "Азову" против властей Украины ("сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!"),

- физически уничтожить часть пленных,

- дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающего своих же пленных,

- дискредитировать Химарсы и в идеале (для них) - потребовать поставить их под контроль (в ходе или в процессе расследования),

- отвлечь от видео с отрезанием гениталий нашему пленному со стороны российских военнных, которое начало широко распространяться.

Долбо*бы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь.

Читайте такжеТеракт в Еленовке: наемники "Вагнера" скрывали следы преступлений - ГУРНесомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию - государством спонсором терроризма, а международное правосудие - решимости догнать виновных.

По сути, мы имеем дело с очередной Катынью - массовым убийством военнопленных.

Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации - как таковой.

И во имя цивилизации и должна быть раздавлена в ноль - безжалостно и до конца.

Еленовка
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