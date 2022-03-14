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Русская катастрофа: как Россия превращается в мир прокаженных

Кирилл Рогов

Российский политолог

14 марта 2022, 16:02

Главной целью брутальной конфронтации путинской партии с Западом является "закрытие" России и отторжение ее от Запада.

Россия выглядит в глазах Запада не просто агрессором, но каким-то социальным зазеркальем
В результате войны с Украиной Россия оказывается с корнем вырвана из своей исторической ниши "полузапада" – большой периферии Европы и отгорожена от Запада "железным занавесом" / Reuters

Чем бы и на каком рубеже ни закончилась преступная война, развязанная Владимиром Путиным против Украины, война, не имеющая ни поводов, ни оправданий, так вот – чем бы ни кончились события на военном театре, одно глобальное последствие войны уже вполне очевидно: это тотальный разрыв России с Западом или Запада с Россией.

Собственно, еще до войны я предполагал, что главной целью брутальной конфронтации путинской партии с Западом является "закрытие" России и отторжение ее от Запада. Правда, в той модели не предполагалась столь полномасштабная война с Украиной и тем более – столь неуспешная война, в ходе которой российская сторона, чтобы компенсировать недееспособность армии и ошибку политического расчета, вынуждена прибегать к все более масштабному использованию тяжелых вооружений, несущих смерть гражданскому населению. Однако общий эффект налицо.

Уже первая неделя войны позволила Кремлю нанести ядерный удар по российским независимым медиа, принять абсолютно сталинистский "закон о фейках", развязать травлю и преследование любого несогласия и вынести на гребень публичной политики самый низкий, плебейский и агрессивный извод русского псевдо-патриотизма. С другой стороны, этот аваланш диктатуры подкрепляется практически полным разрывом экономических связей с Западом.

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Поднявшись на одну ступеньку исторического воображения, можно видеть, что это все в некотором смысле и есть цель войны, что речь идет ни много, ни мало об очередном историческом повороте в судьбе России.

Без всяких преувеличений мы имеем дело с чем-то сопоставимым с тем разрывом, который имел место ровно сто лет назад – в результате путча большевиков и последовавшей за ним гражданской войны. Как и тогда, Россия оказывается с корнем вырвана из своей исторической ниши "полузапада" – большой периферии Европы и отгорожена от Запада "железным занавесом", за которым социальный порядок определяется сочетанием политической автаркии, экономической автаркии и диктатуры с использованием более или менее жестких форм террора против собственного населения. Как и тогда, Россия выглядит в глазах Запада (и многих стран, к нему не принадлежащих) не просто агрессором, но каким-то миром прокаженных, социальным зазеркальем.

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На сегодняшний день парадокс заключается в том, что неуспех войны, не ведущий пока к изменениям политических балансов внутри находящейся в "информационном пузыре" России, не меняет, а лишь усугубляет эту трагическую траекторию.

История парадоксальна. Полное поражение Третьего Рейха привело Германию уже через сорок лет к процветанию, а к концу века она стала одной из сильнейших экономик мира. Победа большевиков в гражданской войне и последовавшие за тем десятилетия автаркии и конфронтации с Западом обрекли Россию на миллионы жертв внутреннего террора, социальное прозябание, бедность и еще одну экономическую катастрофу в конце 20 века.

Что мы "можем повторить"?

Кирилл Рогов, российский политолог

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война в Украине вторжение России Россия Кирилл Рогов
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