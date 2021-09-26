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Руководит всем этим злобный Карлик Нос и его деревянные солдаты

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

26 сентября 2021, 07:45

Мне сорок четыре года, и я живу в мире, где достаточно просто выглянуть в окно - и никакой "Дюне" с Королями Севера не снилось.

Россия,флаг
Бабченко рассказал о жизни в современной России / Reuters

Докладываю. Я один не смотрел "Дюну", мне вообще все равно на "Дюну", на "Звездные войны", на гигантских какающих наркотой червей, на джедаев, маленьких зеленых мангалорцев, на "Игры престолов", и на Бэтмена с Пауком, и все прочие вселенные марвелов, комиксы, саги, Толкиена и кто там ещё.

Мне сорок четыре года, и я живу в мире, где достаточно просто выглянуть в окно - и никакой "Дюне" с Королями Севера не снилось.

Орки бегают толпами и жрут людей, миром правят идиоты, спайс и так под каждым кустом, а дохлый замороженный мертветчук с недоумком-карликом, окруженным толпой охраны и принцессой на газовом драконе с косой на голове жрут друг друга за власть так, что все ваши престолы рядом не валялись. И лысый горный тролль д***чит на это прямо в сессионном зале.

А за рвом с крокодилами избирательная комиссия Камышлова пляшет в кокошниках и сарафанах, вернувшийся с Донбасса орк учит своего сына быть мужиком, и тот идёт и расстреливает школу в Перми, а прохожий в Кемерово изнасиловал скульптурную статую медвежат.

И всё это в кокошниках, с балалайками, и с православным крестом на пузе без трусов. А руководит всем этим злобный Карлик Нос и его деревянные солдаты - беззубый олигофрен с кривой рожей и кличкой телефона и охранник окорочков из магазина.

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Дени Вильнёв. Джордж Р. Мартин. Идите вы ..., Дени Вильнёв и Джордж Р. Мартин.

В Екатеринбурге дворник убил собутыльника и сварил из него бульон - вот почему.

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Тебе нечего мне сказать про войну, героизм, мужество, трусость, предательство, низость, убийство, гигантских зубастых хробаков, а главное, психологию поведения человека в экстремальных ситуациях, дорогой неведомый мне мальчик с золотой ложкой в заднице из Голливуда. Ты вообще ничего не знаешь ни про жизнь, ни про кино.

Это я тебе как "Аркадий, в студию" говорю.

Я смотрел заседания Верховной Рады.

Доклад закончил.

Да, я существую.

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Владимир Путин Аркадий Бабченко Россия
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