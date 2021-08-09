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Ручная накопительная система: чем она грозит украинцам

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

9 августа 2021, 06:30

Идея накопительной системы для бюджетников - это попытка проделать в одном из карманов дырку, из-за которой будет пропадать часть денег.

Пенсии
В Украине собираются вводить накопительную пенсионную систему / Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал введение в Украине соцпакетов с накопительными пенсиями для бюджетников. По замыслу правительства, это станет переходом к полноценной накопительной системе и позволит увеличить пенсии вдвое.

В последнее время было проведено очень много атак на внедрение накопительной пенсионной системы. Это, понятное дело, делается в интересах небольшой группы финансовых компаний, которые работают на финансовом рынке. Иными словами, есть 10-15 структур, которые занимаются лоббизмом, и, соответственно, хотят как можно быстрее ввести накопительную пенсионную систему.

В Украине стало отличительной чертой, когда идея, которую нужно реализовывать в стране, становится тараном для реализации максимально токсичных лоббистских целей. Классический пример – внедрение рынка земли. В Украине ввели дискурс о том, открывать или не открывать рынок, хотя в нормальной стране вопрос был бы в том, как это сделать максимально эффективно для экономики.

То же самое и с накопительной системой – все спорят о том, что должно существовать три уровня пенсионной системы (солидарная, обязательная накопительная и добровольная накопительная), но никто не говорит о том, как это сделать эффективно. Все сводится к тому, открывать или нет. Естественно тех, кто выступает против токсичного открытия, сразу причисляют к противникам реформ, хотя дело здесь совершенно в другом – в том, что на этом хотят банально заработать и дискредитировать саму идею.

Для правильного открытия накопительной пенсионной системы нужны несколько предпосылок, прежде всего, наличие инструментов для вложения пенсионных денег. Эти инструменты должны быть защищены от инфляции, девальвации, чтобы их нельзя было украсть и т.д. В Украине таких инструментов практически нет. Единственным таким активом могла бы стать земля - для этого пенсионным фондам нужно дать исключительное право на покупку земли, чтобы те эту землю продавали фермерам и получали доход.

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Соответственно, земельный потенциал работал бы на выплату пенсий украинцам в накопительной пенсионной системе. Но у нас пошли по другому пути, фактически предоставив эксклюзив на покупку земли банкам с иностранным капиталом. И поскольку через несколько лет откроется широкий рынок, и в украинскую землю будут вкладывать иностранные фонды, то земельная рента Украине будет идти на выплату пенсий в Европе и Америке.

Читайте такжеДесятки тысяч украинцев получат повышенную пенсию: кого это коснетсяТо есть умельцы, которые сейчас находятся у власти, сделали простой расчёт. Фонд оплаты труда в Украине - 1,5 триллиона гривен, из которых 4% предполагаемых отчислений в накопительную систему примерно равны 60 миллиардам гривен и порядка 2 миллиардам долларов. То есть достаточно большая сумма по меркам Украины.

Естественно, возникает вопрос, за счёт чего это делать - либо за счёт дополнительной фискальной нагрузки (чего нельзя делать в кризис), либо за счёт нахождения внутреннего резерва в рамках действующих налогов. Все эти действия образуют в бюджете аналогичную дыру, так как именно столько средств будет недополучено.

Вероятно, западные кураторы настаивают как раз на том, чтобы накопительная пенсионная система не была введена за счет дополнительных налогов - они разрешают ввести накопительную систему за счет уже действующих. Наши же умельцы решили, мол, если не получается ввести для всех, то сделать ее хотя бы для бюджетников.

На самом деле, тут ситуация уникальная, потому что налоги, которые начисляются на фонд оплаты труда бюджетников и изымаются из их доходов - это, по сути, перекладывание государственных денег из одного кармана в другой. Потому что государство сначала выплатило зарплату, а потом забрало часть этих денег в виде налогов обратно в бюджет.

Соответственно, идея накопительной системы для бюджетников - это попытка проделать в одном из этих карманов дырочку, из-за которой по пути из одного кармана в другой часть этих денег будет пропадать.

Военных и учителей выбрали потому, что эти люди подневольные, и вряд ли будут слишком протестовать. Кроме того, по сравнению с другими бюджетниками, у них чуть повыше зарплаты.

Но главная проблема в том, что все эти деньги будут направлены в ручную накопительную систему. Ведь у нас существует потоковая коррупционная модель экономики. Чиновники обладают всеядностью, и если у них заканчивается "еда" по направлениям, где они привыкли получать деньги, то они срочно придумывают новые. Вся политика нынешней и предыдущей власти сводится к тому, чтобы выискивать новые ренты, вкладывать в них политический капитал и снимать с него "сливки".

Читайте такжеПочему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларовИсходя из этого, работать эта система будет просто - будет некая администрация пенсионных фондов (куда будут назначены чиновники), а при них будут созданы наблюдательные советы. Как работают последние - мы можем посмотреть по примеру Укрзализныци и Нафтогаза. Этот администратор будет аккредитовывать компании по управлению активами, что тоже связано с коррупционными рисками. Деньги, которые будут забирать у учителей и военных якобы на их пенсии, будут практически без их согласия в "автоматическом" режиме разбрасывать между своими компаниями, которые будут вкладывать эти деньги в различные финансовые инструменты (в основном - в ценные бумаги и ОВГЗ).

ОВГЗ - это отличный способ вывода капитала за рубеж. Достаточно вспомнить, что знаменитые "деньги Януковича" как раз были в виде украинских облигаций.

То есть, по сути, получится, что зарплаты военных и учителей уйдут за рубеж - никакой ощутимой прибавки к пенсии они не получат, так как деньги будут съедаться огромными зарплатами членов набсоветов, администраторов, комиссионными услугами и схемами на ОВГЗ.

То есть в лучшем случае им лет через 20 выплатят какую-то сумму, которая к тому времени будет практически съедена инфляцией, на которую можно будет купить разве что импортный фен.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

пенсионный сбор пенсионная система Алексей Кущ новости Украины ОВГЗ
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