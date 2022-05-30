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Россию ждет большая и болезненная перезагрузка: почему РФ не одержит победу в войне в Украине

Анатолий Амелин

Соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика”

30 мая 2022, 14:52

Коллективный Запад был готов ждать обновления российских элит, но Россия сама решила выстрелить себе в ногу, напав на Украину.

Запад придерживается тактики на истощение России, и запаса прочности у нее на пару лет
Россия – варварское государство, живущее за счет сырьевых доходов и угрожающее всем ядерным оружием / Фото Reuters

То, что происходит сегодня в Украине, является очередной крупной шахматной партией за передел сфер влияния в мире. Старые союзы изжили себя, поэтому создается новая архитектура. Игроки, которые умело передвигают фигуры, принимают решение за закрытыми дверями.

К сожалению, Украина до 24 февраля была одной из самых слабых фигур на этой шахматной доске, которой готовы были пожертвовать.

Лидеры мира, обладающие контролирующим влиянием во множестве глобальных корпораций, финансирующие политические партии и владеющие телеканалами, имеют свои часто неафишированные цели. Но многие из них уже просочились в массы.

Среди них:

  • рост контроля над процессами, происходящими в нашем мире. Здесь и глобальная цифровизация и спутниковый интернет с контролем трафика, и цифровая диктатура с социальным рейтингом;
  • защита экологии. Планета Земля уже пострадала от деятельности человека, и это пагубное влияние следует сокращать;
  • контроль численности населения. Ведь не секрет, что именно люди наносят основной вред нашей планете;
  • контроль природных ресурсов;
  • контроль технологий.

Достижение этих целей может быть эволюционным и революционным.

Например, пандемия коронавируса эволюционно привела к сокращению вредных выбросов в атмосферу, росту контроля над гражданами со стороны государства, созданию прообраза цифровой диктатуры.

Война России против Украины явно не входила в эту повестку дня. Точнее – не входило жесткое сопротивление Украины.

Мы помним, как все озабоченно вздыхали и ждали падения Украины за несколько дней? Украина же впервые за 30 лет своей независимости вышла в субъектную позицию, сломав все сценарии и планы как России, так и Запада.

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Россия – крупнейшая территория мира с колоссальными природными ресурсами и отсталыми грязными технологиями. В начале 90-х она активно двигалась в сторону процветающего капитализма. В мире снижалось напряжение, была надежда на всеобщее процветание.

Но с приходом к власти КГБшника Россия стала возвращаться в СССР. Первые звоночки, что запустили сценарий перезагрузки России, появились в 2004 году как реакция на Оранжевую революцию. Она дала начало тренду миграции Украины от российского проекта в сторону Запада.

В той модели, в которой Россия сегодня существует – варварское государство, которое живет за счет сырьевых доходов и угрожает всем ядерным оружием, РФ создает дискомфорт всем и выбивается из плана мировых элит.

А, следовательно, эту модель следует менять, и Россия должна быть трансформирована.

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Это длительный процесс, и коллективный Запад был готов ждать обновления российских элит. Но не дождался. Потому что Россия сама решила выстрелить себе в ногу, напав на Украину.

Это изменило ход игры и стратегию больших шахматистов.

России в этой войне уже не выиграть. Ее ждет большая и болезненная перезагрузка. Обидно только, что это делается за счет тысяч жизней украинцев.

Давайте честно признаем: коллективный Запад имеет все ресурсы для быстрого подавления военной активности России, но не спешит делать это, и у него на то свои причины.

Так вот Украина в этой новой партии сыграла важнейшую роль, изменив игру.

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Захват Украины привел бы к "обеспокоенным вздохам" и санкциям, но они имели бы долгосрочный характер и через 5-7 лет, пожалуй, привели бы к обновлению российских элит и возвращению России в мировой порядок, который формируется.

Сопротивление Украины в 2022 году поломало эту игру и запустило новый сценарий.

Началась игра на ускоренное истощение России и возвращение ее в "правильную" повестку дня. На это играют и США, и Китай.

Европа здесь – не игрок, потому что она больше думает не о будущей конфигурации мира, а о следующих выборах и дешевом газе, который поднимет электоральные баллы.

В этой новой игре мировые элиты не заинтересованы в двух вещах:

  1. развале России и внутренней революции, которые выбросят на черный рынок сотни ядерных чемоданчиков, что будет иметь непредсказуемые последствия;
  2. выигрыше России в войне с Украиной, что усложнит партию и поломает планы Запада, вернув РФ за стол на равных.

Этот набор факторов определяет нынешнюю тактику – тактику на истощение России и контроль над ней.

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Анализ экономики России показывает, что запас прочности у нее еще на 1,5-2 года. Энергетические доходы позволяют пока держаться на плаву и продолжать агрессию. Отказ мира от российских энергоносителей невозможен в короткий срок – для этого нужно не меньше года, и Запад не хочет создавать себе лишние проблемы.

Мы знаем, что такого запаса прочности (1-2 года) у Украины нет, а, следовательно, надо помочь его создавать. Это и финансы, и вооружение.

И нам уже помогают.

Исходя из указанного, если эта гипотеза верна, Украина однозначно победит в этой войне. Россию же ждет полное переформатирование.

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Начало этого переформатирования может оттянуть на себя все внимание мировых элит. И тогда Украина рискует остаться один на один со своими проблемами, потому что она менее интересна. Чтобы этого избежать, нам надо быть все время в субъектной позиции и, продолжая войну с РФ при поддержке коллективного Запада, готовить и реализовывать два плана:

  • план послевоенного восстановления Украины,
  • план послевоенного переформатирования России, где Украина должна сыграть роль "менеджера проекта".

В такой конфигурации нам откроются новые интересные перспективы: и отстроить Украину, и занять важную позицию на мировой карте, и прекратить быть пешкой и стать хотя бы слоном или турой.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"

война в Украине Владимир Путин Россия Анатолий Амелин
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