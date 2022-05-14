Россию списали в утиль, или Почему Средняя Азия делает ставку на Турцию

Эрдоган в ходе войны в Украине лишил Путина лидерства в Черноморском регионе/ Reuters

Украина становится могильщиком ОДКБ, Таможенного и Евразийского союза.

А в гости к РФ пожаловал шанырак.

Визит президента Казахстана Токаева в Анкару подтвердил, что Средняя Азия отчаливает от РФ.

Роль балансира Китая в регионе будет играть Турция, а Союз тюркских государств становится ключевым региональным соперником России. И глядя на динамику роста и демографию тюркских стран, никто в данном соперничестве не поставит на Москву.

Организация экономического сотрудничества тюркских государств трансформируется в ведущую интеграционную силу, превращаясь в ключевой вектор региональной консолидации. ТС и Евразийский союз - почти прошлое. ОДКБ тоже будет отмирать, но медленнее.

Но тут все логично: что может дать подсанкционная кризисная Россия Центральной и Средней Азии?

Нефть, газ и уголь - так они есть в Казахстане. Общий рынок? Но с учетом падения внутренней платежеспособности РФ, он уже не так интересен. Сегодня Узбекистан + Турция по демографии почти равняются РФ.

Работа для мигрантов? Средняя Азия переориентируется на Китай и Южную Корею.

Читайте такжеПоследний бой Кремля: как друзья Путина помогают ему сохранить лицоРаньше РФ могла защитить от исламистов и Китая. Но сейчас, в эпоху "сумасшедших российских политических элит" афганский талибан воспринимается как образчик цивилизованности.

Роль балансира в отношении Китая будет играть Турция. Она сильнее России. Пусть с имперскими фантомами и тягой к автократии, но своя, родная. И прогнозируемая. Без безумия исторических реконструкций в российском стиле.

Китай ищет глубокую диверсификацию старого торгового маршрута в ЕС для замещения российского и белорусского направления.

Один из вариантов - путь через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. В обход РФ. И Токаев на встрече с Эрдоганом обсудили указанный маршрут, фактически дав российским интересам в Китае звонкого ляща.

Эта война еще раз подчеркнула важность сотрудничества и сплоченности тюркских государств на двустороннем уровне и под шаныраком тюркских государств.

Кстати о шаныраке.

Речь о декоративном элементе в верхней части юрты.

Он изображен на государственной символике Казазстана и Киргизстана, является символом Тенгри - небесного божества. Россия знакома с культом Тенгри - со времен монгольского ига...

В общем, не найдя ничего, кроме позора, в Украине, Россия навсегда потеряла Центральную и Среднюю Азию и неимоверно усилила геополитические позиции Турции, своего вечного соперника в черноморском регионе.