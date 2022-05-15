Россия обиделась из-за победы Украины на Евровидении-2022

Россию возмутила победа Украины на Евровидении-2022 / eurovision.tv

Боже, какое конченое! Оно бросает на Мариуполь бомбы, посвященные победе Калуша на Евровидении-2022. Его бомбит от этого.

Когда в Варшаве выступал Байден, оно обиделось и решило бомбануть Львов. Передавая привет президенту США.

Когда потопили крейсер "Москва", оно обиделось и бомбило Львов.

Когда Европа отдала победу на Евровидении Украине, оно опять обиделось и вновь напускало ракет на Львовщину, под самую границу с Польшей.

Ему точно надо к психиатру. Нельзя же так всему миру показывать свои огромные комплексы. Потому что они точно больше, чем эти ракеты и бункеры. Они просто не влезают уже на Красную площадь.

Они такие жалкие и такие обиженные. И просто вопят об этом на весь мир. Просят – посмотрите на нас, мы же нормальные, мы же хотим любви и уважения, даже если не знаем, что такое унитаз, и срем просто в гостиных.

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А когда их не приглашают к столу, объясняя, что надо сначала научиться мыть руки, то снова обижаются. И хватаются за ракеты.

Тоже мне "великая держава".

Какое же оно конченое…

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital