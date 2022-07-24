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Российское наступление на Донбассе окончательно захлебнулось

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

24 июля 2022, 06:11

Путину временная заморозка войны нужна как воздух. Только она может спасти его от полного провала.

Владимир Путин, разбитый танк РФ
Владимиру Путину позарез нужна пауза в войне / Фото УНИАН

Судя по заявлениям путинской пятой колонны в Германии, Кремль решил попытаться временно заморозить ситуацию на российско-украинском фронте. К этому, по сути, призвал известный "путинферштеер", премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, на это же намекают и другие местные "пониматели" Путина.

Видимо, им пришла новая методичка от кремлёвских кураторов. Они получили указание давить на немецкое руководство в этом направлении (ничего не добьются, но стараться будут).

Путину сейчас такая временная заморозка войны нужна как воздух. Только она может спасти его от полного провала. Российское наступление на Донбассе окончательно захлебнулось. Захватить что-то существенное он уже, скорее всего, не сможет. Наоборот, может потерять. Впереди давно ожидаемое украинское контрнаступление на юге.

А самое главное, Кремлю нужна приостановка активных боевых действий, чтобы спокойно провести имитацию референдума и аннексировать оккупированные территории.

Эта аннексия - последний шанс Путина оправдать войну в глазах российских обывателей и предстать перед ними в образе победителя, а не позорное лузера, которым он по факту становится с каждым днём правальной войны. Пока украинцы массированно обстреливают оккупантов и готовят контрнаступление, ни о каком "референдуме" не может быть и речи. Кремлю нужно временное затишье не позже сентября, когда планируется эта необходимая для аннексии имитация.

Читайте такжеМы должны сделать ракеты, которые будут долетать до МосквыПотом, поднакопив сил, Путин снова попытается уничтожить Украину, но пока ему нужна "заморозка" активных боевых действий, чтобы удержать и переварить уже захваченное.

война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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