Российско-украинская война, Оскар и Навальный

Для нас может быть очень неприятно, что Россия в восприятии западного сообщества (и наших сторонников, и наших оппонентов) гораздо масштабнее Украины.

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Награждение создателей "20 дней в Мариуполе" / коллаж:Главред, фото: скрин suspilne.media/

Я вижу, что реакция на то, что Дисней вырезал из эфирной сокращенной версии Оскара награждение "20 дней в Мариуполе", а год назад награждение фильма о Навальном не вырезал, хотя обычно документалку вырезают, немного нервная.

Поэтому хочется кое-что важное напомнить. Неприятное, но необходимое. Так вот - мы не в центре восприятия этой войны. И никогда не будем. С этим надо уметь жить.

Россия и ее судьба, ее агрессивность и целостность в будущем - гораздо более важный вопрос для Европы, для США, для мира в целом. О мире как-то в другой раз, давайте о "коллективном Западе".

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Украина, безусловно, невинная жертва агрессии, мораль и гуманизм толкают ей (то есть нам) помогать). Но Россия в оценке этой войны гораздо важнее. И как угроза, и как культурно - историческое явление. Поэтому помощь нам всегда была и будет в будущем не столько попыткой восстановить справедливость, сколько инструментом ограничения амбиций и агрессивности России.

Формула для очень многих на Западе выглядит так: Путин должен быть загнан под стол, но так чтобы Россия не стала failed state и не превратилась в Сомали с ядерной бомбой и нефтью. Российские ресурсы не должны исчезнуть с мирового рынка, Россия не должна полностью упасть в объятия Китая и на 100% превратиться в его ресурсный карман. Последнее не рассматривается как желаемый сценарий. Есть люди, которые уверены, что Россию можно перезагрузить и перетянуть в свой лагерь в противостоянии с Китаем, предложив новое соглашение "Россия - Запад". А еще есть новые европейские и американские фашисты (см. Орбан, Трамп), которым Путин в принципе и норм.

Так вот, в этом многообразии факторов для очень многих "на Западе" очень желателен следующий сценарий: режим Путина в силу тех или иных форматах потерпит крах, но без революции и развала, а благодаря бунту элит против Путина. И тогда в России происходит перезагрузка и демократизация. И тогда уже новая Россия будет партнером США и Запада или хотя бы не будет такой агрессивной, не будет трикстером мировой политики как сейчас.

Навальный был символом гипотетической возможности такого сценария. Это одна из причин почему его Путин в конце концов убил. И это причина, почему с Навальным на Западе носились как с писаной торбой. Еще до полномасштабного вторжения.

И нет, в редакцию Оскара не звонили "из Госдепа", чтобы вставить фильм о Навальном в трансляцию Оскара (потому что обычно не включают, если нет большого резонанса). И не звонили в этом году, чтобы правду о Мариуполе "вырезать". Просто культурная тусовка в США вполне релевантна либеральной политической мысли. Поэтому продвигать бренд Навального как символа гипотетически другой, менее агрессивной и более цивилизованной России для них было важно. Надежда (была) на лучшее будущее. Мы можем считать, что они идиоты или не правы, но такое восприятие - медицинский факт.

А вот фильм о Мариуполе, который и так получил признание, и так был упомянут во всех новостях - фиксация ужасного настоящего, а не картинка будущего. Которое и так можно постоянно увидеть в новостях. Еще раз, мы сейчас о восприятии людьми, которые и так нас поддерживают, об очень демократичной тусовке Голливуда.

Для нас может быть очень неприятно, что Россия в восприятии западного сообщества (и наших сторонников, и наших оппонентов) гораздо масштабнее Украины - для одних как вызов и угроза (которую надо нивелировать), для других как возможность. Но такова объективная реальность. Нам с ней как-то надо учиться жить сейчас и в будущем. И прощаться с политическим инфантилизмом.

P.S. И да, еще раз. Ничего на что мы должны "обижаться" не произошло. Вообще. В принципе. От слова "совсем".

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник главы Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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