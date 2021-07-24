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Российский телеэкран готовит зрителя к войне с людоедами-украинцами

Павел Казарин

крымский журналист

24 июля 2021, 07:45

Аудиторию убеждают в том, что по соседству с Россией живут людоеды, которые не заслуживают снисхождения.

киселев кадр из видео
Российский пропагандист Киселев / скриншот

В отпуске довелось посмотреть российское телевидение.

Честно говоря, я оказался не готов. Я знал, что Украина захватила российский телеэфир. О том, что нас назначили главным жупелом и главной темой. Но непосредственное знакомство с двуглавым телеконтентом выбивает из колеи.

Российский телеэкран готовит зрителя к войне. Расчеловечивает меня и мою страну. Аудиторию убеждают в том, что по соседству с Россией живут людоеды, которые не заслуживают снисхождения. Приступы телевизионной ненависти проходят ежедневно – на всех основных телеканалах.

Любопытно, а обитатели Кремля находятся вне этого процесса или все-таки внутри? Иначе говоря: они заказчики подобного или уже стали аудиторией? Если "коллективный путин" смотрит российское телевидение, то, получается, что змея укусила себя за хвост. А если он всего лишь координирует контент – то в его ли власти дать отмашку на снижение градуса истерии?

Читайте такжеПитерская моль уже превратила Россию в АнтимирИ это не праздный вопрос. Уж коли ты создаешь голема – всегда есть риск стать его заложником. Если накачиваешь общество ненавистью, то способно ли оно затем без нее прожить? Российский обыватель живет в реальности распятых мальчиков и тотальность подачи не оставляет ему право на сомнения. После того, что говорит ему об Украине телеэкран, единственный возможный выход для него - это идти в военкомат.

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Окончательная деградация российских медиа случилась уже на наших глазах. Триггером стали протесты на Болотной площади - после них началась финальная медиазачистка. Смена собственников газет и журналов сопровождалась перерождением всех тех, кого в девяностые и нулевые принято было величать рупором российской либеральной мысли.

Впрочем, полагаю, что большинство этих людей сегодня абсолютно искренни со зрителем. И дело не только в деньгах. Сами по себе деньги не подарят спокойный сон и безмятежную уверенность в собственной правоте. Хочется себя уважать, а для этого нужна убежденность в правильности выбора. Чтобы звучать искренне, нужно верить в то, что говоришь.

Читайте такжеНе мир, а война: Россия готовится атаковать УкраинуМногие из тех, кто сегодня в России кормит зрителя ненавистью, в свое время оказались перед выбором. Чтобы оправдать в собственных глазах переход в провластный лагерь они убедили себя, что будут защищать меньшее зло ради недопущения большего.

Это этическое уравнение позволило бывшим российским либеральным светочам перейти линию фронта. В самом деле – что может быть проще? Достаточно было объявить нынешнее российское положение дел "меньшим злом" и позволить воображению нарисовать картину зла большего, чтобы затем согласиться стать атлантом, держащим государственное небо.

Именно так выглядит универсальная формула перехода из журналистики в категорию "обслуга режима". Важно лишь не замечать, что "темное настоящее" дано тебе в ощущениях уже сегодня, в то время как придуманное тобою же "темное будущее", от которого ты обороняешь стены Кремля, существует лишь в твоем воображении.

Процесс приручения российских медиа растянулся на годы и окончательно завершился уже после аннексии Крыма. Теперь бывшие журналисты защищают Москву от "радикального ислама" и "глобального терроризма", "либерального фашизма" и "вседозволенности". Каждый из них уверяет самого себя, что воюет на правильной стороне. Чтобы угрызения совести не портили хруст французской булки.

Но как бы они не объясняли самим себе свою этическую трансформацию – это не отменяет главного. Российский телеэкран торгует ненавистью и этот процесс может растянуться на десятилетия. Нам остается лишь догадываться, как он скажется на жителях соседней страны. Да, кто-то в Украине может продолжать верить в то, что с соседями можно "помириться".

Но только почему они уверены, что примирения захотят сами соседи?

новости России Дмитрий Киселев
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