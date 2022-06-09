Российский корабль идет ко дну: почему Путина начали бросать свои

Те, кто первыми присоединились к команде Путина, теперь первыми покидают корабль.
Путина начали "бросать" свои.
Советник Путина Юмашев подал в отставку. Тот самый, который был зятем Ельцина и стал тем, кто избрал ему в преемники кровавого диктатора.
Ставка была на то, что Путин сможет сохранить все накопления клана Ельцина, даст возможность им зарабатывать и дальше и просто не будет трогать.
А что же сейчас? С – санкции.
Решение Юмашева об отставке является попыткой избежать санкций и сохранить активы. Да и, похоже, купленный им незадолго до войны дом на Карибах имеет более живописные пейзажи, чем российская реальность.
К тому же, Юмашев, как и все люди из клана Ельцина, очень любит жить на Западе.
Поэтому отставка – это лишь попытка спасти свою комфортную жизнь не в России.
Юмашев никак не влиял на политику в России. Он просто имел какие-то гарантии от Путина и зарабатывал деньги.
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Впрочем, добавив отставку Юмашева к предыдущей отставке Чубайса, имеем очень громкий звоночек. Ведь именно они были первыми, кто присоединился к команде Путина, предварительно приведя его в администрацию президента РФ. И они же первыми покинули корабль – после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Тем самым и Юмашев, и Чубайс показали, что не верят в успех Путина в войне в Украине.
Виктор Андрусив, исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги "Изменить будущее"