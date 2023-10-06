Российские пропагандисты начинают истерично отвечать за удар по Харькову

Удар по Харькову и с. Гроза это мол, инсценировка под визит президента Украины в Гранаду, заявляют пропагандисты.

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Удар по Харькову / Коллаж Главред, фото ГСЧС

Российские пропагандисты начинают массово и даже истерично, разносить версии, что вчерашний террористический удар по Грозе и этим утром по Харькову - это удары украинской армии. Мол, инсценировка под визит президента Украины в Гранаду.

Те же самые пропагандисты рассказывали о том, что удар по Драмтеатру в Чернигове был подстроен ВСУ, чтобы убрать, внимание, конкурентов Алексея Резникова! И продолжали распространять эту версию даже после того, как появился кадр с ракетой ОТРК "Искандер-К", заходящей на драмтеатр.

видео дня

Те же самые пропагандисты рассказывали о том, что по Константиновке нанесли удар ВСУ, чтобы выпросить больше помощи у Запада! Очень быстро к поддержанию этой версии подключились и сторонние ресурсы, как западные, так и псевдо-аналитики с душком.

Знаете чего только не хватает в трагедиях последних 48 часов? "Независимых", "непредвзятых", "профессиональных" "экспертов", которые все эти версии пропаганды подтвердят. Думаете появятся?

Украинский "Искандер"...Ждём.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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